Qué significa la frase "¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado?" Es viral en TikTok
En redes sociales, especialmente en TikTok las personas comenzaron a llamar a sus parejas, amigos o familiares como 'tazo dorado', pero ¿qué es exactamente y de dónde nació la expresión?
En los últimos días, una frase en la red social TikTok se viralizó: "¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado?". Esta expresión ha causado curiosidad y risas entre quienes se topan con ella. Pero, ¿qué significa realmente y por qué se ha vuelto tan popular?
El antiguo significado de 'tazo dorado'
La expresión ha sido utilizada durante años para elogiar a otra persona. En este contexto, un "tazo dorado" se refiere a un objeto de gran valor o singularidad, evocando la nostalgia de los tazos, esos pequeños discos coleccionables que muchos recordamos de nuestra infancia y que venían dentro de las bolsas de frituras.
Dichos juguetes de color dorado eran los más difíciles de encontrar, por lo cual eran sumamente raros y especiales, características que se aplican metafóricamente a la persona elogiada.
@tazoloverr
Pokémon "Gold" Tazos Sabritas Colección 2007 #tazos #sabritas #pokemon #pokémon #tazospokemon♬ original sound - tazoloverr - Tazo Loverr
¿Qué significa ser un 'tazo dorado' actualmente? La frase de TikTok que esconde un trasfondo oscuro
No obstante, el significado real de la frase "¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado?" es aún más turbio. Muchos usuarios comenzaron a utilizarla de fondo al mostrar a una persona que está bebiendo alcohol, y la razón tiene que ver con una clínica de rehabilitación cristiana llamada la Patrulla Espiritual, ubicada en Tijuana, México.
@soytreintoker
Replying to @Daniela M.M significado de tazo dorado para #treintaymas 👵🏼✌🏼♬ original sound - Soytreintoker
Los miembros de dicho grupo se encargan, supuestamente, de ayudar a personas en situación de calle a desintoxicarse de sus adicciones de manera gratuita. Entonces, al encontrarse con personas de dichas características, las llevan por la fuerza a la clínica para ser curadas.
En diversos videos se ha visto al líder de la Patrulla Espiritual utilizar la famosa frase viral para acercarse a estas personas y así subirlas a su auto para llevarlas a la clínica. Es por eso que los internautas ahora llaman en broma "tazo dorado" a las personas que, en su consideración, llevan una vida de excesos y necesitan rehabilitarse.
Otros han hecho bromas a personas en la calle, quienes les mencionan la frase "¿Nunca te han dicho que eres un tazo dorado?". Inmediatamente, ellas salen corriendo, pues creen que serán sometidas e ingresadas debido a que beben mucho alcohol.
@patrullaespiritual33
El video que hizo viral ala patrulla espirirual Dios mando por ti corazon ❤️#patrullaespiritual #sotorimalamasaya #sintantachinichanga #tazodorado #jireh #adicciones♬ sonido original - Patrullaespiritualoficial2
¿Qué opinas al respecto? Dinos en los comentarios.