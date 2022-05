¿El Eminem del Super Bowl no era el real? Teorías de TikTok señalan que murió hace años

Hay muchas teorías conspirativas sobre la muerte y posterior reemplazo de famosos, así que en este artículo te contaremos una de ellas con Eminem como protagonista.

Teoría conspirativa de TikTok indica que Eminem pudo haber muerto y posteriormente sustituído

En Internet hay quienes especulan que Marshall Bruce Mathers II, el nombre real de Eminem, lleva muerto más de dos décadas.

Esto porque supuestamente falleció en 1999 a raíz de una sobredosis y fue reemplazado por alguien físicamente idéntico a él, pero con una voz un poco diferente.

Al respecto, el tiktoker ‘Eli Franco’ demostró dicha variación comparando la canción ‘Brain Damage’, de 1998, con otros sencillos del álbum ‘The Eminem Show’, lanzado en 2002.

También hay quienes señalan que el deceso en realidad ocurrió en el 2007, año en el que tuvo un accidente automovilístico por conducir en estado de ebriedad. De hecho, este incidente sí fue reportado en los medios.

Aunque los fanáticos de las teorías conspirativas creen que Eminem murió en 2005, pues un año después se alejó de la industria musical para ingresar a una clínica de rehabilitación.

Lo que ha hecho especular que en realidad ese periodo de tiempo sirvió para que su disquera buscara al doble que lo reemplazaría.



Las pruebas del tiktoker ‘Eli Franco’ para creer que Eminem fue reemplazado no se basan únicamente en el cambio de voz del rapero.

Él, además, realizó un video comparando las fotografías del artista para demostrar que sus facciones lucen muy diferentes.

Otra popular teoría de TikTok indica que Eminem fue suplantado por un robot

La razón por la que muchos internautas creen que Eminem murió en 1999 fue debido a que en ese año el artista lanzó ‘The Slim Shady LP’.

Se trata de su segundo álbum de estudio en el que presentó su ‘alter ego’ Slim Shady (una persona exagerada, grosera y ofensiva) que podría ser una metáfora a que fue sustituído en la vida real.

Lo más loco de esta teoría es que se creó la leyenda urbana de que Eminem había sido reemplazado por un robot, con el fin de seguir generando dinero al continuar la carrera del rapero.

Curiosamente la audiencia del artista ya se ha familiarizado con su doble personalidad, la cual incluso tiene su propia canción en el álbum ‘The Marshall Mathers LP’ (2000).

En ella hay una pequeña estrofa que menciona “tornillos” (palabra que es tomada como una señal a la condición robótica del sustituto):

“Yeah, I probably got a couple of screws up in my head loose”, es la frase que rapea Enimen en su canción, lo que se traduce en: “Si, probablemente yo he perdido un par de tornillos de mi cabeza”.