Chica presume póster de Taylor Swift que robó su novio y causa polémica en redes: “¿Por qué lo engrandecen?”

Taylor Swift es una de las estrellas más importantes dentro de la industria musical y la manera en la que ha sido recibida su última gira lo deja muy claro, ya que no solo ha provocado que sus conciertos se agotan en minutos, también la proyección de dicho evento en cines ha sido tema viral en redes sociales.

Joven se roba póster de Taylor Swift en Guadalajara

A través de TikTok, miles de usuarios han documentado su experiencia en el cine con la proyección del concierto Eras Tour, pero un video llamó la atención, ya que un chico recorre los tres pisos de una plaza comercial en Guadalajara con el póster de la intérprete de ‘Shake it off’, mientras es perseguido por un empleado del cine.



Cristian Moreno captó este momento que se hizo viral, consiguiendo más de 5 millones de visualizaciones en menos de 5 días. Te has preguntando: ¿qué pasó con el póster? A continuación te contamos el desenlace de esta historia.

Chica presume en TikTok que su novio robó el póster de Taylor Swift para ella

A través de su cuenta de TikTok, una chica llamada Ximena compartió un video en el que aparece abrazando el cártel de Taylor Swift, el mismo que fue robado en Guadalajara.

“Mi novio tan detallista”, escribió la joven en su publicación que ya superó las 861 mil reproducciones.



En otra publicación, compartió el video de la persecución del cine y a un lado colocó su clip con el póster, revelando cómo terminó la historia.

“Actualización: Mi niña Taylor (Swift, refiriéndose al póster) llegó a salvo a mi casa (y mi novio también”, dijo.



De inmediato, la chica recibió cientos de comentarios felicitándola por tener un novio así, mientras que otras personas consideraron que no debió robar el póster y que pudo meter en problemas al empleado del cine.

“Mientras tanto un chico del cine fue regañado y les descontaron ese promocional”, “Ganaste en esta vida con ese novio”, “¡Uy, qué orgullo!”, “Quiero un novio así”, “¿Quién iba a pensar que un póster iba a ser el mejor regalo de cumpleaños”, “Tu novio es una leyenda”, “Eso es amor verdadero”, “A su novio ya no lo van a dejar entrar al cine de nuevo”, “El novio del año”, “Ya no voy a esperar menos de nadie”, “La máxima prueba de amor”, “Entonces fue por una buena causa”, “No, pues, qué orgullo”, “Ratera”, “¿Por qué lo engrandecen? Son los valores, no tomar lo que no es tuyo” y “¿Qué se siente que gracias a tu novio los del cine van a ser sancionados, sabiendo que podrías esperarte y te lo podrían regalar?”, expresaron.



¿Crees que el robo del póster de Taylor Swift fue un acto de amor o estuvo fuera de lugar? No olvides dejarnos tu opinión en la sección de comentarios.