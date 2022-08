La historia detrás de ‘La Señora Católica’ que causa furor en redes con su discurso religioso

La mexicana Erika Edith Navarro se hizo famosa en Internet como ‘La Señora Católica', pues ha aparecido en varios videos virales condenando conductas que considera pecaminosas, según sus valores religiosos.

Hay quienes señalan que se trata de un personaje cómico para hacer sátira en Internet, algo parecido a lo que hizo Liliana Arriaga como ‘La Chupitos’ o María Elena Velasco como ‘La India María’, aunque Erika no ha comfirmado ni rechazado dichas afirmaciones.

‘La señora católica’ apareció en un bar gay de la Ciudad de México

La versión de que ‘La Señora Católica’ es un personaje creado con fines humorísticos tomó fuerza a inicios de agosto, cuando la mujer, quien le gusta hacerse llamar Profeta Católica Erika Edith, hizo una gira como DJ en varios antros de la Ciudad de México.

En las veladas, ella se presentó con su característica vestimenta, la cual incluye un pañuelo que cubre su cabello. Asimismo, tocó canciones que suelen escucharse en iglesias, pero con una mezcla de música electrónica y reguetón que hicieron bailar a todos los presentes en sus eventos.



En un video de TikTok publicado por el usuario Alejandro J. Castillo, el 30 de julio de 2022, ‘La Señora Católica' explicó que su trabajo era ir a donde estaba el pecado para convertir a las personas:

“Van a decir que yo que ando haciendo en eso, pero como dijo Jesús, hay que ir a donde está el pecado: ferias, discos, bares, pero yo no voy a tomar, para que no inventen. Ni voy a llevarme un muchachón. No voy a eso. Voy a poner música para que se conviertan. Tan solo llevo el espíritu de Dios en mí para que se santifiquen", mencionó Erika Edith Navarro.

Alejandro es íntimo amigo de Erika y por eso la acompañó a su gira, donde grabó varios videoclips mostrando a la mujer bailando y disfrutando de la velada en el antro:

Erika Edith Navarro se convirtió en un fenómeno viral como ‘La Señora Católica’

La mujer oriunda de Zacatecas, México, tiene 45 años e independientemente si es o no un personaje, sus videos virales muestran cierto conocimiento en el tema religioso, especialmente en el catolicismo, combinado con su inigualable carisma.

Por esta razón se ha ganado el cariño de Internet, pues en las calles más de una persona se le acerca para preguntarle diversas dudas sobre sus pecados y, aunque ella sabe que se trata de bromas, ‘La Señora Católica’ responde amablemente y sin perder la serenidad.



Hay personas que la reconocen en la calle y le piden un consejo de vida; curiosamente, la reflexión de Erika puede sonar un tanto conservadora para algunas personas, pero la forma en que la dice y los ejemplos que cita reflejan su personalidad única que divierte a TikTok: