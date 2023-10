Señor se hace viral por ser el único emocionado en concierto de Madonna: "¿Los demás son robots?"

A sus 65 años Madonna dio por inaugurada su más reciente gira 'The Celebration Tour' el pasado fin de semana en The O2 Arena de Londres, donde se escucharon los éxitos más conocidos de su extensa carrera.

La ciudad europea fue la elegida como punto de partida y donde dio un total de cuatro conciertos que fueron sold out del 14 al 18 de octubre.

Los videos de su increíble performance se esparcieron en las redes, pero uno en especial fue el que terminó rompiendo TikTok con más de 3 millones de views en menos de 24 horas.

Señor se graba feliz en concierto de Madonna:TikTok criticó a la audiencia que se quedó inmóvil

Se trata de aquel publicado por el usuario @Biro, quien en 2022 se hizo famoso por cantar 'One Kiss' de Dua Lipa en un estadio de fútbol rodeado de aficionados del equipo Manchester.

Desde ese momento se transformó en toda una celebridad internacional y no ha dejado de mostrarse cantando cuando asiste a conciertos o encuentros deportivos, donde suenan canciones de pop emblemáticas.



Resulta que el hombre asistió a una de las presentaciones de la 'reina del pop' y quedó tan maravillado que no dejó de corear su tracks.

De hecho, al sonar la canción 'Sorry', el hombre comenzó a grabarse y segundos después al escenario, demostrando que estaba teniendo uno de los mejores conciertos de vida.

Los internautas no dudaron en elogiar su emoción por ver a Madonna y llenaron su sección de comentarios con cumplidos.

"Amo ver como la generación de Madonna la sigue amando 😍", "Me representa", "Él sí sabe ser feliz", "✨Enseñando como se hace✨♥️", "Soy yo en el concierto de Madonna ya me verán", "Así se vive un show y más de un artista como es Madonna, se da todo hasta el final", "Le amo señor que ama a la reina del pop ♥️", "Si fuese a ver un concierto de madonna sería este señor", "Qué grande", "La alegría en su máxima expresión", "Que manera de gozar, cantar y bailar 🥳🤩, amo", es lo que expresaron.



Sin embargo, otros usuarios quedaron impactados porque aquellos que rodeadaban al tiktoker estaban en "modo robot" únicamente grabando sin cantar o bailar, lo cual criticaron de manera absoluta.

"Nadie más esta igualando tu energía, solo son tú y Madonna", "¿Cómo para qué van si no van a disfrutarlo? no entiendo", "¿Por qué los demás solo se quedan viendo sin moverse", "Me enoja ver a los de atrás, solo se quedan grabando", "Todos los demás con cero emoción, muy decepcionante", "Nooo, ¿por qué los demás no cantan o saltan? es un TEMON!!!" y "¿Solo fueron al concierto a grabar? los conciertos ya no son como antes", "Qué feo ver a todos los de atrás como zombies", resultaron ser otros.



En un segundo video, Biro mostó el momento en que Madonna cantó 'Ray of light' y la audiencia que estaba a sus espaldas se mostró mas animada, lo cual calmó un poco a los internautas.

¿Tú que harías si notas algo así? Dinos en los comentarios.

