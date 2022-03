Hombre en silla de ruedas salvó a su perrito de ahogarse en la alberca: el emotivo momento

Una vez más Internet hizo viral una historia conmovedora, y es que en el mundo hay personas que harían de todo por el bienestar de sus mascotas.

Resulta que un hombre en silla de ruedas vivió un angustiante momento al percatarse de que su perro había caído a la piscina, no lo pensó dos veces y le salvó la vida.

Hombre en silla de ruedas se convierte en héroe y salva a su mascota

Se trata de Darren Thomas, quien se encuentra en silla de ruedas desde los 14 años, pues le dispararon al defender la casa de su familia, informó el ‘Daily Mail’ en un artículo de febrero de 2022.

El video que se ha hecho viral en Internet muestra a Darren en la orilla de la alberca junto a su rottweiler que pesa 50 kilos, dirigiéndolo al lado más bajo para poder sacarlo.

En la publicación, que compartió en su cuenta de Instagram, escribió que sólo se encontraba él en casa, por lo que tuvo que ingeniárselas para mantener a salvo a su mascota llamada Cassius.

“Lo que haces cuando tu Rottweiler de 50 kg se cae a la piscina, no hay nadie más en casa y estás en una silla. He tenido 2 Rotties y una de las cosas por las que son famosos es nadar... bueno, no el mío. Él no puede o no quiere nadar y no importa lo que hagamos. Se cayó a la piscina y yo era el único en casa”, dijo en la red social.

¿Cómo salvó Darren a su mascota?

Thomas imposibilitado, guio a Cassius alrededor de la mitad de la piscina, moviendo las patas del perro a lo largo del costado mientras éste se sostenía de la orilla.

“No podía simplemente sacarlo porque es demasiado pesado y no tengo suficiente palanca en mi silla porque yo mismo me metería en la piscina, así que tuve que hacer otro plan porque se estaba cansando de estar parado allí. Luego comencé a tirar de él poco a poco para llevarlo a las escaleras para que pudiera salir”, escribió el hombre de Ciudad del Cabo, Sudáfrica.



Darren le contó al mismo medio que antes de que su hija y esposa salieran de casa, la pequeña había preguntado por su perrito, puesto que no estaba en el lugar de siempre.

“Cassius ama a mi hija, así que se sienta a sus pies todas las mañanas mientras mi esposa se cepilla el cabello. Esta mañana en particular, él no estaba allí, así que mi hija dijo: 'Dónde está Cassius'", dijo al medio.



El hombre, que es director de negocios, mencionó que mientras él se arreglaba para el trabajo, escuchó llorar a su mascota y salió a ver qué ocurría.

“Yo volví al baño para prepararme para el trabajo. Me estaba afeitando cuando lo escuché llorar a través de la ventana abierta. No suele llorar, así que fui a ver qué le pasaba. No lo vi por ninguna parte de la casa, así que salí y fue entonces cuando lo vi. Pude ver que había estado allí por un tiempo porque estaba temblando y parecía que se estaba cansando”, aseguró Thomas.



Así fue como, luego de permanecer alrededor de 25 minutos en la alberca, Cassius logró salir con la ayuda de su valiente dueño.

“Cuando revisé las imágenes después, me di cuenta de que estuvo allí durante unos 25 minutos antes de encontrarlo. Por eso estaba tan cansado. Sólo agradezco a Dios que fuera lo suficientemente grande como para llegar al costado”, finalizó Thomas.