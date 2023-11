Muere fan de Robbie Williams al caer de las gradas durante el concierto; internet lamenta su deceso

Ir al concierto de tu artista favorito debería ser una actividad que te llene de felicidad y lo compartas con tus amigos y seres queridos, pero lamentablemente una fan no podrá hacer eso tras sufrir un accidente en uno de los recitales de Robbie Williams.

Fan de Robbie Williams sufre accidente durante concierto del cantante; pasó varios días en coma antes de morir

Una mujer de 70 años asistió al concierto que ofreció Robbie Williams el pasado 16 de noviembre en Sidney, Australia, tras caer de las gradas.

Un portavoz del Hospital St Vincent confirmó al portal de noticias News.com.au que la señora falleció tras pasar 4 días en un coma inducido en el área de cuidados intensivos.

Dicha persona compartió que la mujer sufrió graves heridas en la cabeza tras resbalarse y caer seis filas de asientos en el estadio Allianz minutos después de que concluyó el concierto, la primera noche de la gira XXV de Robbie Williams.

“En lugar de usar las escaleras (para salir del estadio), ella intentó pasar por encima de las filas de asientos. Perdió el equilibrio y cayó”, dijo un vocero del recinto al Sydney Morning Herald.



Aunque los paramédicos llegaron de inmediato para auxiliarla antes de trasladarla al hospital, las heridas fueron muy graves y no pudieron hacer más por ella.

Aunque Robbie Williams no hizo una declaración al respecto, ya que en sus redes sociales solo aparecen imágenes de sus presentaciones por Australia, los fans del intérprete de ‘Rock DJ’, ‘Candy’ y ‘Angels’ lamentaron este acontecimiento.

“Que en paz descanse”, “Por eso los conciertos deberían celebrarse al aire libre”, “Ahora es un ángel” y “Una situación lamentable”, fueron algunos de los mensajes que circulan en X (anteriormente llamada Twitter).

Muere fan de Taylor Swift durante concierto en Brasil

Taylor Swift está concluyendo su gira ‘The Eras Tour’, al menos las fechas de este año, en Brasil, donde lamentablemente una fan falleció debido a las altas temperaturas en Río de Janeiro.

Ana Clara Benavides, de 23 años, se desmayó debido a las altas temperaturas que alcanzó dicha ciudad. El personal médico informó que sufrió un paro cardiorrespiratorio y la noticia se volvió viral, ya que el recinto habría cerrado las entradas de aire y prohibió que los asistentes entraran con agua.



Taylor Swift utilizó sus historias de Instagram para lamentar este acontecimiento, lamentando la muerte de la joven.

"No puedo creer que esté escribiendo estas palabras, pero es con el corazón destrozado que digo que hemos perdido a una fan esta noche, antes de mi show. No puedo ni decirles lo devastada que estoy. Tengo muy poca información aparte del hecho de que era increíblemente guapa y muy joven. No voy a poder hablar de esto en el escenario porque me siento abrumada por la pena".



