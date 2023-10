Quinceañera termina parapléjica por hacerse un ‘piercing’ en la nariz: revela qué pasó

Desde que se pusieron de moda por primera vez los tatuajes y piercings se ha hablado de diferentes temas de salud derivados de éstos, que van desde contraer infecciones hasta enfermedades de hepatitis, aunque muchos jóvenes hacen caso omiso a las advertencias, pensando que es sólo una manera de los adultos para que desistan de hacerse estos cambios en su piel.

Conforme ha avanzado el tiempo, cada vez es menos común que haya problemas graves y estudios de tatuajes o perforadores que hagan su trabajo sin ser profesionales, aunque siempre existe el riesgo de que así sea.

Lo que nunca se había visto es que alguien quedara parapléjico por hacerse un piercing y es por eso que el video de una usuaria de TikTok comenzó a viralizarse al compartir su insólita historia.

Adolescente cuenta en TikTok cómo fue que se volvió parapléjica al ponerse un piercing en la nariz

La usuaria de TikTok Av¡la (@avi.la16) compartió un triste storytime en sus videos en el que contó cómo fue que pasó de ponerse un piercing a ya no poder caminar.

A sus 15 años, la joven relata que era como toda adolescente y quiso ponerse un piercing septum: "Quería parecer una vaca", a lo que su mamá se había negado, pero ella amenazó con que si no la llevaba con un profesional, terminaría haciéndoselo una amiga y obtuvo lo que quiso, sin embargo la experiencia no fue para nada lo que imaginó.

"Yo no estaba disfrutando el momento para nada. Literalmente, el man metió la aguja y yo grité, casi me desmayo y donde pasó eso el man me metió la aguja mal, entonces me la tuvo que volver a pasar. Pero con la primera pasada ya me había entrado lo que voy a explicar. Al mes o a los dos meses, como que se me empieza a dormir el cu**llo, las nalgas, pero todo chic, porque era 2020 y estábamos con pandemia, entonces todo eran clases virtuales y yo estaba todo el día sentada, era obvio. Pero llegó un día que dejo de sentir los pies", compartió.



La joven aseguró que como siempre fue muy dramática, nadie en su familia le creyó, además porque no había razón alguna para que tuviera esos síntomas o alguna afección, hasta que un día trató de levantarse de la cama y no pudo.

"Me llevaron al hospital y me dejaron internada, porque no sabían qué era lo que yo tenía. Me hicieron una operación para abrirme la espalda y encontraron un absceso que me dañó los nervios de la cadera para abajo, debido a la presión que ejerció sobre los mismos. Lo que a mí me entró fue una bacteria que sólo entra por la nariz, fue el piercing".



La adolescente aseguró que la bacteria de la que fue víctima se llama estafilococos aurus, la cual se alberga en la piel de la cara, esperando el mínimo daño que suceda para entrar al cuerpo. Lo más diagnosticado que causa

esa bacteria es la meningitis o la obstrucción de las arterias del corazón por pus, por lo que al saber lo que tenía se alegró y comenzó a ver todo más positivamente.

"Yo pasé un mes en el hospital con antibiótico intravenoso, porque la bacteria es demasiado difícil de matar. De todo lo que me pudo haber pasado, me dio lo menos mortal. A pesar de que hoy en día vivo con una discapacidad, la verdad es que me pude haber muerto, entonces ¡arriba la paraplejia incompleta'. Es posible que me recupere si no tengo muchos nervios dañados".



El video suma ya casi medio millón de reproducciones y 23 mil likes.

La chica ha compartido también algunos otros videos sobre su evolución con su paraplejia y el avance que ha tenido en los últimos 3 años con tratamientos y rehabilitación. Hoy en día ya puede caminar por un minuto.

Así reaccionaron los seguidores ante el storytime de cómo quedó parapléjica por un piercing

Sorprendentemente, varios de los usuarios que vieron su video compartieron otras historias extraordinarias de que habían pasado algo igual o similar a lo que la joven narró en el clip.

"El estafilococos aureus, en realidad está en toda la piel, no sólo en la cara, yo estuve internada 12 días porque me entró en la ingle por el depilado con rastrillo. La bacteria aprovecha cualquier tipo de herida o infección y también cuenta qué tan bien estén tus defensas para combatirla. Lo mejor para evitar algo parecido es no tocarse las espinillas, cuidarse la heridas, usar un proceso adecuado para el depilado y demás. Fue un gran susto, casi me mata esa bacteria".

"Me pasó algo similar. Mi mamá tampoco me dejaba tener piercings, pero me hice uno en los labios a escondidas de ella y como al mes siguiente empecé con mucha fiebre. Días después me salieron llagas en toda la boca y el dolor era insoportable. Lo alarmante fue cuando me pesaban las piernas y no podía caminar. Necesitaba ayuda de mi mejor amiga para ponerme de pie o bañarme. La infección había llegado a muchas partes de mi cuerpo, me inyectaban antibióticos durante 20 días y la recuperación para lo boca 1 mes y medio".

"Mi hermano por un piercing en la lengua le tocaron un nervio y ya no habla bien. Duró tiempo que el cuello ni movía", "Soy perforadora y es cierto, todo lo que se realice en el triangulo de la muerte tiene el riesgo de esta bacteria, hasta reventar una espinilla", "A mí me pasó exactamente igual, estuve a dos días de una hospitalización por menengitis", "Pasé por exactamente lo mismo, nunca identificaron si fue una bacteria a pesar que me hicieron exámenes y operaciones, pero aprendí a caminar y correr", "También me infecté con la misma bacteria, igual tengo cirugías en la columna", expusieron algunos.



Muchos se preocuparon, aunque otros, que se han perforado, revelaron que ellos, al menos, tienen la suerte de no haber pasado por nada igual.

"Yo pareciendo vaca, viéndolo", "Tengo el septum, nostril y helix, tienes mala suerte, ojalá no te hubiera pasado","Me he hecho el septum sola 5 veces, en lugares diferentes de mi nariz, estaba jugando ruleta rusa sin saberlo", "Te amé, a pesar de todo no pierdes el humor, no sabía si ponerme triste o reír, pero te amé jajajaja".



Lo que sí es que esta historia ha desbloqueado un miedo en muchas personas que desean realizarse alguna perforación o tatuaje.