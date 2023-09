Profesores de arquitectura evalúan maquetas colocándoles tabiques encima: ¿todas se rompieron?

Los alumnos se enfrentan a diversos retos al estudiar una carrera universitaria y aquellos que cursan arquitectura no son la excepción, pues con frecuencia deben realizar maquetas para aplicar sus conocimientos, pero lo interesante es que éstas siempre son evaluadas de una manera muy particular, te explicamos.

Maquetas de arquitectura son evaluadas con tabiques: resultados se hacen virales en TikTok

Jhasmín Vilchez, una estudiante de dicha especialidad que radica en Argentina, publicó un clip el pasado 25 de agosto donde la joven y sus compañeros estaban en medio de una evaluación tras entregar como tarea una maqueta de un puente.

Aquí sus maestros revelarían la calificación de sus trabajos dependiendo si su puente podía soportar el peso de varios tabiques o no.

Con ansias, el salón se reunió en círculo para examinar cada maqueta, pues aunque a simple vista parecían todas ser resistentes y bien hechas, el clip mostró que no fue así.

"Lo estoy poniendo con todo el amor del mundo" fue lo que dijo uno de los docentes para demostrar que no quería romper los trabajos a propósito.



El ambiente del lugar cambiaba constantemente, pues los presentes se mostraban tensos al poner a prueba los prototipos y sus reacciones variaron dependiendo del resultado.

Por ejemplo, si los puentes hechos de madera resistían uno o varios tabiques aplaudían de manera inmediata felicitando a su creador, pero si por el contrario se rompía la estructura, se desanimaban porque sabían el gran esfuerzo que requiere su creación.

Uno de los momentos más esperados fue cuando se evaluó una torre de Pisa, a la cual le pusieron un enorme tabique rojo por encima y al pasar la prueba los gritos de emoción no se hicieron esperar.

El material ya fue reproducido 7 millones de veces únicamente en TikTok y los usuarios reaccionaron de diversas maneras ante los resultados de las maquetas.

"Los estudiantes 💀💀😭, Los profes😃😃", "Jajaja no sé por qué siento que los maestros siempre quieren que se destruyan los puentes", "Qué sueño ser maestro de arquitectura para romper maquetas y sueños de alumnos jaja", "La pregunta real es ¿cómo le hacen para llevar esas maquetas a la escuela? en transporte público no creo", "Como así que ahora quiero estudiar arquitectura", "Yo también me emocioné y me puse triste cuando veía el resultado de las maquetas" o "El reto más difícil: llevarlo hasta la facultad sin que se rompa 😬", fueron algunas reacciones.



A raíz de la popularidad del video también le han pedido a Jhasmín Vilchez en TikTok que suba las próximas evaluaciones de maqueta de su grupo para ver los resultados que siempre tienen a todos al borde de la tensión.

