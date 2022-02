¿Por qué Kimberly Loaiza y Kenia Os se pelearon? La historia de su amistad y cómo terminó

Con el ‘boom’ de las redes sociales los ‘influencers’ se convirtieron en figuras muy populares entre los internautas.

Claro que como las celebridades de la farándula, a veces surgen enemistades entre ellos, y estos problemas trascienden al mundo digital como le ocurrió a Kimberly Loaiza y Kenia Os.

¿Quién es Kenia Os, la 'influencer' y cantante que triunfa en Internet?

Se trata de una ‘influencer’ mexicana que inició su carrera en YouTube. Es originaria de Sinaloa, México, y su nombre completo es Kenia Guadalupe Flores Osuna.

Desde que era adolescente comenzó a subir videoblogs en su canal. Gracias a su éxito y carisma, Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza, la invitaron a formar parte de su grupo, Jukilop.

Así fue como su carrera despegó aún más, dado que, junto a la pareja, creaba contenido de valor para sus seguidores; también le ayudaron a manejar su creciente popularidad de forma profesional.

En 2018, Kenia Os decidió no renovar contrato como miembro del Jukilop ya que consideró que las cláusulas no eran del todo justas para ella:

“El problema fue que no quise firmar un contrato que estaba bien horrible… No se me permitió [asesorarme con un] abogado”, contó Kenia en entrevista con El escorpión dorado (2020).



Optó por hacer una carrera de forma independiente y ahí fue cuando estalló su primer problema con Juan de Dios Pantoja y Kimberly Loaiza.

Y es que por el contrato previo, las redes sociales de Kenia fueron eliminadas porque habían dejado de ser de su propiedad.

Perdió seguidores y material invaluable, pero siguió adelante. Ahora, se lanzó como cantante y tiene su propia línea de maquillaje.

Kimberly Loaiza y Kenia Os dividieron a sus fans con sus polémicas

Debido a sus videos juntas las famosas compartían muchísimos seguidores, aunque tras su separación y las acusaciones de venganza entre ambas, sus seguidores se dividieron.

La eliminación de cuentas Kenia no fue el único escándalo; se acusaron de hackear sus perfiles en redes sociales, de copiar contenido, de amenazar con exponer material sexual, de montar dramas para dañar la reputación de la otra, entre otras acciones.

Eso sí, sus ‘fandoms’ (término para definir a un grupo de seguidores) defienden ‘a capa y espada’ a su favorita en caso del surgimiento de un nuevo rumor; aun cuando su pelea ha quedado en segundo término puesto que cada una brilla en el ámbito profesional.

De igual manera, Kimberly Loaiza es cantante y ha colaborado con diversas marcas incluyendo SheIn, marca de ropa china con la que lanzó una colección completa. Además, es mamá de dos hijos.

Kimberly Loaiza y Kenia Os: rivales en la música, lanzaron su última canción el mismo día

Curiosamente, varios internautas se dieron cuenta de que ambas ‘influencers’ estrenaron el video musical de sus nuevos sencillos el mismo día.

Así es, ‘Salvaje’, de Kimberly Loaiza junto a Ely Blancarte, y ‘Jod3r’, de Kenia Os en colaboración con Snow Tha Product, se publicaron el viernes 4 de febrero de 2022 e inmediatamente reavivaron los rumores de la enemistad y las indirectas.