Entretenimiento

¿Por qué entre más envejeces te despiertas más temprano? Esta es la razón

Los patrones de sueños cambian con la edad y poco tiene qué ver con los hábitos adoptados en la vida. Expertos revelan algunas de las razones.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Paulina Flores's profile picture
Por:Paulina Flores
Video Estos jóvenes ayudan a sus abuelitos a usar la tecnología, ir de compras y más: las historias son hermosas

Los adultos entre más envejecen se despiertan más temprano y los expertos han revelado por fin las razones y lo que se podría hacer para mejorar las horas de sueño.

¿Por qué los adultos entre más envejecen más temprano se levantan?

PUBLICIDAD

Una de las tantas cosas que los adultos anhelan de la juventud es la facilidad para conciliar el sueño, pues entre más pasa el tiempo para muchos adultos y adultos mayores la hora dormir se ha vuelto su talón de Aquiles.

Y es que, de acuerdo con la National Library of Medicine, en medida de que llega el envejecimiento, paulatinamente, se presentan quejas alrededor del sueño, resonando entre las más comunes: despertares nocturnos que van de entre tres y cuatro veces, dificultar para alcanzar un descanso profundo, ausencia de sueños, y en general no poder dormir.

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop

Expertos han puesto manos a la obra para encontrar la hebra de la maraña que causa estas dificultades, señalando que no solo las rutinas o hábitos obtenidos a lo largo de la vida son responsables del momento en el que las personas se duermen y despiertan.

Los cambios internos y externos que, con normalidad, llegan con la edad repercuten en los patrones de sueño.
De acuerdo con el doctor Sairam Parthasarathy, director del Centro para el Sueño y Ciencias Circadianas de la Universidad de Ciencias de la Salud de Arizona, el deterioro de los nervios que dan señales al cerebro sobre el tiempo causa afectaciones que impiden mantener un ciclo de sueño como el que se tiene cuando es joven.

¿Por qué los adultos entre más envejecen más temprano se levantan?
¿Por qué los adultos entre más envejecen más temprano se levantan?
Imagen Shutterstock
"El cableado del cerebro probablemente no detecta... ni responde a las entradas tan bien como debería porque es un cerebro que envejece. Todo esto es lo que llamamos dadores de tiempo, o le dan tiempo al cerebro”, mencionó en mayo del 2023 para la publicación del sitió de ‘HuffPost’.


La degeneración de los nervios presenta dificultades para que el cerebro detecte señales marcadas por la puesta del sol, la hora de la cena, actividades físicas y sociales que dan un parámetro sobre en qué momento del día nos encontramos.

Esta es una de las razones por las que el cuerpo de una persona adulta o adulta mayor presenta signos de cansancio antes que los hijos o los nietos que los lleva a buscar un momento de descanso más temprano y por lo tanto despertar más temprano.

PUBLICIDAD

La visión también es un factor importante pues los cambios que se presentan con la edad influyen en la estimulación lumínica que recibe nuestro cerebro, por ejemplo, señalan, las personas que tiene cataratas pueden recibir señales de que la puesta de sol es más temprana de lo que realmente es y provoca la liberación de melatonina, la hormona del sueño, antes de los que debería.

Los adultos entre más envejecen se despiertan más temprano.
Los adultos entre más envejecen se despiertan más temprano.
Imagen Shutterstock

¿Cómo mejorar los patrones de sueño?

Los expertos señalan que, aunque muchas de estas razones están fuera del control de las personas, existen algunos hábitos que pueden mejorar los patrones del sueño.

Recomiendan exponerse a luces brillantes, como la de una tableta de lectura, luces artificiales en la casa o salir a caminar cuando la luz del sol aún está presente, esto, destacan, ayudará a detener la producción de melatonina pues emitirá señales al cerebro de que el sol aún no se ha puesto.

Relacionados:
EntretenimientoPremio Lo NuestroEnvejecimiento

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD