Hombre de 27 años se comprometió con mujer de 74: su historia de amor genera polémica en redes

Kathi Jenkins tiene 74 años, pero eso no le impidió encontrar el amor como algunas famosas; de hecho, ella es 47 años mayor que su novio Devaughn Aubrey, de 27.

Ambos viven en Texas, Estados Unidos, y actualmente están comprometidos. Su relación inició en 2021 y fue gracias a una aplicación de citas llamada Adult Friend Finder. Aquí te contamos los detalles de esta historia que se hizo viral.

Hombre de 27 años tiene noviazgo con mujer de 74 años

Kathi es una mujer jubilada con cuatro hijos, 13 nietos, 36 bisnietos y un tataranieto. Aunque en el pasado había mantenido relaciones a largo plazo, nunca se casó.

Por su parte, Devaughn es un almacenista de supermercado que se casó con su novia de instituto, pero el matrimonio no funcionó bien y se divorció en 2021, sin hijos de por medio.

Ambos recurrieron a la app para encontrar a su “media naranja”, y tras intercambiar mensajes durante cuatro meses decidieron conocerse en persona; curiosamente, su relación prosperó a pesar de la diferencia de edad.

“Ella es tan perfecta para mí y tiene mucha experiencia en la vida. Me enseña mucho. Nunca peleamos, siempre podemos hablar sin gritar y confío completamente en ella. Supongo que me gusta la edad que tiene porque me gustan las mujeres mayores sin importar si necesita un andador y esas cosas. Nunca me ha molestado eso. Siempre pensé que las mujeres mayores eran más atractivas que las chicas de mi edad y solo tengo esa preferencia hasta el día de hoy.”, dijo Devaughn Aubrey a 'Media Drum World' el 15 de agosto de 2022.

La adulta mayor está igual de enamorada de su pareja, por ello la mayoría de su familia la apoya en su relación, a excepción de su hijo mayor, a quien no le gusta el estilo de vida de Devaughn:

“Me gustan los hombres más jóvenes. [Aunque] mi hijo mayor no es solidario, no le gusta que [mi novio] sea vegano, pero los demás sí lo son. También tengo nietos adultos y la mayoría de ellos me apoyan”, comentó Kathi Jenkins a 'Media Drum World' el 15 de agosto de 2022.

Devaughn Aubrey afirmó que su relación con Kathi Jenkins no es por interés

A raíz de la diferencia de edad, muchas personas han comentado que el veinteañero sale con Kathi por interés, pero este desmintió las acusaciones señalando que en realidad lo hace por amor:

“Debido a nuestra diferencia de edad, a veces la gente asume que Kathi es rica y que quiero todo su dinero, lo cual no es el caso en absoluto. Algunas personas dicen que es inapropiado, pero es lo correcto para nosotros”, comentó Devaughn.

Incluso, la mujer de 74 años admitió que su relación es “la mejor en la que ha estado”, pues su prometido reúne varias virtudes y buenos sentimientos hacia ella:

“Esta es la mejor relación en la que he estado, nunca nadie me amó tan plenamente. Devaughn es amable y solidario. Él piensa que soy hermosa, talentosa e inteligente. Solo quiero que vivamos juntos el resto de nuestras vidas y seamos felices”, comunicó la mujer.



¿Conocías a esta pareja tan singular? Cuéntanos en los comentarios qué opinas de la relación de Devaughn y Kathi.