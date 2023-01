Pareja firma su divorcio y celebra con un último baile emotivo: su decisión impacta a Internet

Los videos que tienen que ver con propuestas de matrimonio y bodas , hacen que el público se conmueva; sin embargo, otros que también son de interés para los usuarios de redes, son aquellos que tienen como tema central el divorcio.

En los últimos años tanto hombres como mujeres han externado que celebraron su separación, pero el caso de la usuaria @esme_arauz se llevó toda la atención.

Pareja celebra divorcio y lo plasma en un video de TikTok

En su cuenta de TikTok reveló que en noviembre del 2022, se encontraba oficialmente divorciada después de firmar los papeles correspondientes.

Lo interesante, es que en una de las fotografías que aparece en su video, ella mencionó que tuvo una despedida con su ex esposo después de posar juntos con los documentos en mano.

La celebración consistió en asistir a una especie de bar, beber algunos tragos y bailar en el centro de la pista por última vez.

Al momento de danzar juntos, la tiktoker no dudó en cantar a todo pulmón 'La Diferencia', canción interpretada por Juan Gabriel y que resonaba en todo el lugar.



El material original obtuvo más de 7 millones de vistas y respuestas de sorpresa, pues no es nada común que las ex parejas se digan adiós de una manera tan cariñosa.

Así reaccionaron los usuarios de redes a su celebracion viral post divorcio

"Wow, cómo quisiera separarme y que terminar igual que tú y tu ex", "A eso le llamo madurez no como otros que hasta se amenazan", "Perfecto, no hacer daño es de gente civilizada", "Qué envidia no me imagino haciendo esto" o "Jamás vi algo así, me quedé sin palabras", es la manera en que se expresaron en redes.



Dentro de la sección de comentarios, algunos aseguraron que después de su último adiós, los exesposos aún continuaron siendo pareja a escondidas, ya que conservaban sentimientos amorosos entre ellos; no obstante, @esme_arauz creó otro video para desmentir lo dicho.

La joven expuso que actualmente tiene una amistad con su ex marido porque todo quedó en buenos términos y cada quien continuó con su camino de manera individual.

Por último,la tiktoker que se viralizó recibió mensajes de admiración, debido a que muchas personas apuntaron que no podrían llevar una relación cordial con sus ex parejas como ella lo hizo.