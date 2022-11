"Tatúan" a su bebé de 10 meses y los internautas se les van encima: “¿Es una broma verdad?”

En Internet existen mamás que dividen las opiniones de los usuarios por su postura con respecto a los asuntos de sus hijos. Como Maisie Crompton, quien elaboró 12 reglas para los que desearan conocer a su bebé recién nacido, o Jayda Harris, una mujer que junto a su esposo decidió tatuar con aerógrafo a su bebé de 10 meses.

Papás hacen un tatuaje temporal a su bebé y desatan críticas en TikTok

La usuaria identificada en redes sociales como Jayda Harris, es una enfermera que se convirtió en mamá el 22 de enero de 2022, por lo que decidió abrirle una cuenta de TikTok a su hijo Stetson Ro, con el fin de mostrar videos de su día a día.

Uno de los más virales, el cual supera los 15 millones de reproducciones, muestra al nene sentado en el regazo de su padre mientras una mujer realiza un tatuaje temporal en su pierna. Esto lo hace por medio de un aerógrafo y una plantilla con un corazón diseñado con la palabra “mamá” en inglés.

De inmediato, la grabación de la mujer oriunda de Florida, Estados Unidos, causó gran conmoción entre los internautas porque a simple vista muchos creyeron que se trataba de un tatuaje real. En consecuencia, condenaron el actuar de los padres:

“¿Es una broma verdad?”, “No, absolutamente no deben hacer lo que quieran con su bebé a pesar de ser los progenitores”, “¿Por qué lo hacen, no es ilegal?”, “Yo sí vi el aerógrafo, y aun así estoy en contra. La piel de los bebés es muy sensible, así que no saben qué reacción tendrá con la pintura”, “Si así lo crían desde pequeño, cuando crezca no tendrá límites, aunque ustedes quieran imponerlos” o “¿Qué es eso? No es mi hijo y hasta yo estoy más preocupada por el nene”.

Claro que también hubo quienes defendieron a la pareja, explicando que en el video se ve claramente a una mujer sosteniendo un aerógrafo y no una máquina para tatuar verdadera. Incluso señalaron que si fuese un tatuaje permanente, el niño no estaría tan tranquilo como muestra el video:

“Casi me ahogo, hasta que vi el aerosol”, “La gente no piensa que si fuera un tatuaje de verdad, el bebé no estaría tan tranquilo”, “Yo tengo miopía y astigmatismo, aun así vi el aerosol”, “Tranquilos, el aerosol solo es pintura”, “El hecho de que algunas personas creen que esto es real significa que no conocen los que realmente es un tatuaje” o “Yo comparo esto como cuando pintan las caras de los niños, es inofensivo y aunque algunos tienen reacciones alérgicas, son muy pocos”.

¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios si los papás hicieron bien o no al realizarle un tatuaje temporal a su bebé por medio de un aerógrafo.