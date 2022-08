Padre de quintillizos los pasea con correa y se defiende con humor de las críticas

Jordan Driskell es un padre de familia de 31 años que vive en Kentucky, Estados Unidos. Junto a su esposa Brianna dieron vida a unos tiernos quintillizos hace cinco años: Zoey, Dakota, Hollyn, Asher y Gavin.

Sin embargo, así como los papás que hicieron creer a su hijo que era invisible, el hombre causó indignación en Internet por un video que se volvió viral y dividió opiniones.

Jordan Driskell, el papá que paseó a sus hijos con correa y causó controversia

El hombre compartió en sus redes sociales un video en el que aparece paseando junto con sus cinco hijos, todos ellos sujetados con una correa para poder tener el control sobre todos.

"Intenta ponerte en mis zapatos y caminar una milla", escribió el hombre.



De inmediato, varios usuarios de Instagram reprocharon al padre por utilizar correas para salir junto a sus hijos.

“No son perros, ¿qué tal si mejor los enseñas a comportarse?”, “Esos niños son demasiado viejos para caminar con correa como un perro”, “¿También vas a entrenarlos para tirar de un trineo?” o "No me gusta ver a los niños atados como mascotas, podrían enredarse y asfixiarse".



Incluso algunos internautas recriminaron al estadounidense por haber tenido tantos hijos.

“No tengas tantos hijos si no puedes manejar la presión” o “Eso está mal. Si no puedes con tantos niños, no los tengas en primer lugar”.

Claro que también hubo personas apoyando a Jordan Driskell pues, en su opinión, la correa es una medida de seguridad para los más pequeños, especialmente cuando los padres deben cuidar a varios hijos a la vez:

“No tienes por qué sentirte mal manteniendo a esos niños a salvo. Hice lo mismo con mis gemelos cuando eran bebés”, “¡Yo lo hago con mi único hijo porque a los 5 años son corredores! Prefiero ser juzgada que vivir con el remordimiento de perder un hijo porque me importaba lo que pensara la gente”, “Estoy de acuerdo con este padre. Solo se necesita una pequeña distracción de mirar hacia otro lado por un segundo para que suceda algo” o “No puedo pensar en una mejor alternativa: una correa es una excelente manera de evitar que se escapen”.

De hecho, en entrevista para 'Today Parents' el 2 de agosto de 2022, el padre de familia explicó las razones por las que recurre a ponerles una correa a sus hijos durante los paseos:

“Los niños son muy curiosos, quieren correr y explorar. Para nuestra propia tranquilidad y cordura, usamos una correa. También nos permite salir de casa y hacer cosas divertidas en familia sin estresarnos, porque quieren caminar cuando vamos a un lugar lleno de gente. Una correa les da la oportunidad de hacer eso, pero aún tenemos el control”.



Cuéntanos en los comentarios qué opinas sobre el caso de Jordan Driskell, ¿crees que hace bien en usar correas para mantener a salvo a sus niños o no?