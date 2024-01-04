Animales "tontos" que no están extintos de milagro, pero nos matan de ternura

Video El oso panda sale oficialmente de la lista de animales en peligro de extinción

El tiktoker que habla sobre animales, 'El Chato', agregó a finales de octubre del 2023 un video en el que habla de los animales que podrían ser considerados como los más tontos de la naturaleza, pero que "por milagro" no se han extinguido, aunque uno de ellos ya estuvo en la lista de especies en peligro alguna vez.

¿Cuáles son los animales más "tontos" que no se han extinguido por "milagro"?

Desde su cuenta oficial en TikTok @joseraelchato nos habla de tres animales a los que no los benefició la naturaleza con un IQ superior y son:

1. El cacapó

Una especie de loro gordo de Nueva Zelanda, conocido por su estupidez, ya que es grande, lento y no vuela, aunque a veces parece olvidársele lo pesado que es, pues intenta emprender el vuelo desplegando sus alas en ocasiones, sin poder despegar.

Pero esto no acaba aquí, ya que el cacapó también es propenso a correr hacia sus depredadores sin pensarlo.

2. El oso perezoso

Este tierno animal es llamado "tonto", porque se puede morir, literalmente, de hambre con el estómago lleno.

Además, a pesar de no ser un animal acuático, se desplaza mejor bajo el agua, lo cual podría hacernos cuestionarnos sobre su naturaleza. También suelen caerse y morir cuando bajan de los árboles.

3. El oso panda

Si bien es cierto que este animalito nos mata de ternura al ser demasiado sorables, también es verdad que no hace lo suficiente por preservar su especie con vida, ya que recordemos que este espécimen estuvo en la lista de los animales en peligro de extinción desde 1990 y hasta el 4 de septiembre del 2018, según el portal de 'National Geographic'.

Aunque el estar en peligro no fue precisamente por "tonto", sino por la caza indiscriminada de estos peluditos que aún son considerados en estado vulnerable.

El cachorro de panda Fu Bao, que nació hace 107 días en Corea del Sur, aparece durante una ceremonia para revelar su nombre en el parque de atracciones y animales Everland en Yongin el 4 de noviembre de 2020. Imagen JUNG YEON-JE/AFP via Getty Images

'El chato' más bien menciona la falta de inteligencia de este tipo de osos, que se nota en todos los videos virales en TikTok sobre pandas que tienen accidentes y caídas riesgosas.

Además, los osos pandas deberían ser carnívoros, según su naturaleza, pero ésta la dejaron a un lado para comer bambú.

Por si fuera poco, según las estadísticas, los pandas no tienen interés real en el sexo, lo cual minimiza sus oportunidades de reproducción.

Otros animales tontos

Según una lista de los animales más tontos del mundo del portal 'África vive', hay otras especies con potencial falta de cerebro que también tienes prácticas que ponen en peligro su estancia en el planeta Tierra:

4. La avestruz

Lo que la destaca como el pájaro más "tonto" es su reacción ante las amenazas, ya que empuja su cabeza contra el suelo (no la entierra debajo de la arena), cierra los ojos y "cree" que es invisible, lo cual, por supuesto no la libra de ningún ataque.

Los expertos no alcanzan a comprender por qué hace tal cosa, ya que es un ave completamente capacitada para huir, esconderse y hasta defenderse de sus agresores.

5. Los flamingos

Bellos, pero bobos, ya que a pesar de tener dos piernas largas y saludables, por alguna extraña razón, sólo usan una pierna la mayor parte del tiempo. Además, pescan mientras sostienen sus picos al revés, sin encontrarle explicación a esta extraña práctica.

Imagen Jamie Pham/GLAZA <br>

6. El Pavo

Todos relacionamos a estas aves con la torpeza, sin que esto sea un impedimento para que lo comamos cada diciembre en Navidad o Acción de Gracias.

Esta especie se asombra cada vez que llueve, algunos aseguran que bebe el agua de lluvia, pero expertos han descubierto que sólo se quedan mirando al cielo con la boca abierta, hasta que algunos terminan ahogados irremediablemente.

Se supone que el Día de Acción de Gracias es una legendaria conciliación entre peregrinos y pueblos originarios sentados en armonía a la mesa para compartir una cena. Imagen Getty Images

7. El koala

A pesar de tener muchas hojas de eucalipto para comer, este adorable marsupial puede pelear con otros koalas por la misma. Además, por su falta de higiene, es propenso a propagar enfermedades.

¡Canguros y koalas están emergiendo! Imagen Getty Images

En esta lista, que también incluye al tiburón duende, los sapos de caña y los jerboas, el oso panda ocupa el lugar número 3 en el ranking, el perezoso el 7 y el cacapó el 9.