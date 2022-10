Descubren un panal de abejas escondido en el techo de su casa: video impacta a Internet

Las abejas son animales vitales para mantener el ciclo de polinización, por ello muchas personas están comprometidas con el cuidado de estos insectos en peligro de extinción, desde miembros de la realeza como la princesa Victoria, heredera al trono de Suecia, hasta el grupo Bee Leaf USA.

Este último trabaja al sur de California, Estados Unidos, y se ha vuelto muy famoso en TikTok por publicar videos de su trabajo respecto a la recolocación de comunidades enteras de abejas.





Familia sufrió una gran invasión de abejas en el techo de su casa: video viral

Una familia estadounidense sospechó que en el techo de su casa había un panal de abejas, por lo que contactó a Bee Leaf USA para atender el problema, pues el personal de la compañía está capacitado para rescatar dichos insectos polinizadores de prácticamente cualquier estructura.

Al no oponerse al exterminio de las abejas, Bee Leaf USA las reubica en un santuario aislado y protegido con los elementos necesarios para que la colonia se readapte e incluso pueda ser usada en la apicultura.

Uno de los casos más sorprendentes de la compañía fue publicado en su cuenta de TikTok (@beeleafusa) el 18 de octubre de 2022. En el videoclip de tan solo 35 segundos de duración se puede ver como un hombre desprende la tabla roca del techo para dejar a la vista una colonia que abarcaba varios metros cuadrados.



La invasión de abejas sorprendió a los internautas, pues el video rápidamente alcanzó 13,5 millones de reproducciones a tan solo dos días de su publicación en la plataforma. Incluso en los comentarios muchos se mostraron aterrorizados, pero muy asombrados:

“Literalmente había una ciudad sobre sus cabezas”, “Yo veo una abeja y salgo corriendo, no me imagino que hubiera hecho de estar ahí”, “El lado positivo es que ya tienen miel para toda la vida, y con la seguridad de que es 100 por ciento pura”, “Yo creo que hicieron la casa debajo del panal, porque eso está enorme”, “Los dueños de la casa no le dieron importancia a los primeros zumbidos y miren como terminaron”, “Si me hubiera pasado a mí, yo le entrego el título de propiedad a la reina y le pido perdón por vivir en su hogar”, “No niego que es aterrador, pero fuera de todo lo demás, que preciosa la forma que va tomando el panal” o “Acabo de describir que las abejas no se están extinguiendo, todas se fueron a refugiar a esa casa”.