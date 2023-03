Padre hace que su hija le lave la ropa por reprobar y desata polémica: “No quiere ser nadie”

A través de un video, un padre de familia de Santander, Colombia, contó que su hija de 14 años había reprobado por segunda ocasión el curso escolar, por lo que decidió castigarla, obligándola a lavar su ropa para darle una lección sobre lo que le pasaría si no estudiaba.

Padre obliga a su hija a lavarle la ropa por perder el año escolar dos veces

Nicole Yurestsi es la joven que aparece en el video viralizado, con más de 12 millones de reproducciones, a través de la cuenta de Facebook 'Hoy Diario del Magdalena'. En el minuto con 17 segundos que dura la grabación se puede ver a la adolescente cabizbaja mientras escucha con atención el regaño de su padre, el cual le dice que si no estudia terminaría siendo “ama de casa”.

“Me encuentro acá con mi hija Nicole Yurestsi, 14 años. Me acaban de notificar que perdió el año escolar nuevamente y me acaba de comprobar que ella quiere ser ama de casa. Y como quiere ser ama de casa, le va a lavar la ropa a su papá, a nadie más, porque ella quiere ser ama de casa”.



En su discurso, el padre reprocha las oportunidades que le ha dado a su hija, la cual no las aprovechó como esperaba porque debido al tiempo que desperdicia en redes sociales su rendimiento escolar es malo.

“No se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida, entonces va a ser ama de casa. No estoy minimizando ni insultando a ninguna mujer que sea ama de casa, pero muchas son porque la vida no les dio la oportunidad. Ella las tiene y las desaprovecha, entonces me va a lavar la ropa, le va a lavar la ropa a un hombre que la mantiene y la va a lavar a mano”.



En la sección de comentarios de la publicación internautas estuvieron de acuerdo en que la jovencita necesitaba un correctivo por haber reprobado el curso escolar dos veces, pero el método de su papá obtuvo diversas críticas debido a que lo tacharon de ser un discurso misógino, humillante y hasta mal aplicado.

“Esta es mi opinión: primero, lavar ropa no es un castigo. Si en una casa no hay empleada todos deben turnarse con esas labores. En segundo lugar, cuando un hijo pierde un año, algo hicieron mal también los padres, tienen 3 boletines antes del último, tienen varios meses para aplicar sanciones y correctivos, ¿por qué no actuaron a tiempo? Y tercero, el castigo que se desee imponer debe ser en casa, no en redes sociales. Un año escolar perdido se recupera, la dignidad perdida es muy difícil. Está claro que merece un castigo por perder el año, incluso lavar ropa me parece muy poco, lo que no comparto, es que lo haya subido en las redes”, comentó Beatriz Rodríguez Pautt.



Asimismo, a pesar de que el padre de Nicole comentó que no buscaba “minimizando ni insultando a ninguna mujer que sea ama de casa”, sus palabras compararon el “no ser nada en la vida” con una ama de casa e incluso replicó el estereotipo de que una mujer que se queda en casa tiene una deuda con su pareja.

Para muchos usuarios de Facebook, esto se trató de un caso de misoginia, al replicar los prejuicios y estereotipos machistas a los que se ven enfrentadas las amas de casa. ¿Tú qué opinas al respecto? Cuéntanos en los comentarios.

