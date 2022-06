No tenía con quién dejar a su hijo y lo llevó al trabajo: su jefe reaccionó de la mejor manera

Ser padre soltero en ocasiones trae complicaciones a la hora de salir a trabajar, puesto que se necesita que alguien se encargue de los infantes durante el horario laboral.

Por ello, algunos optan por llevarlos con ellos; este es el caso de Tom Hartley, quien decidió que su pequeño hijo Isaac lo acompañara al trabajo.

Tom, de 33 años, no tenía con quién dejar al niño y, bromeando con él, se dio cuenta de lo entusiasmado que estaba éste por ir al lugar en el que labora.

Así que decidió hablar con su jefe, Spencer Wood, de 30 años, y solicitó un permiso para que pudiera ir con él

El padre trabaja en una empresa llamada 'Ultralets', la cual se dedica a alquilar, administrar y mantener propiedades en Hull y Berverley.

¿El mejor jefe de todos? Con 6 años recibió su primer sueldo

Isaac ayudó a su papá a renovar una casa y se tomó el trabajo tan serio que colaboró lo más que pudo.

Por lo que Spencer decidió enviar una carta de agradecimiento a su 'nuevo trabajador', membretada con el nombre de la empresa 'Ultralets' y una sorpresita.

Dentro de ella se encontraba un billete de diez libras y el contenido, según el medio 'Yorkshire Post' (2022), rezaba de la siguiente manera:

"Vi algunas fotos del trabajo que hiciste ese día cuando llegaste y ¡fue EXCELENTE! Trabajaste muy duro, ¡tanto que te quedaste dormido en la camioneta de camino a casa!. Adjunto a esta carta encontrará su salario por el trabajo del martes 8 de febrero de 2022. ¡Asegúrese de gastarlo sabiamente!" , declaró Spencer Wood.



Adicionalmente le recordó a Isaac lo importante que es la escuela a su corta edad y lo alentó a seguir esforzándose en ella.

Así, a largo plazo, podría volver a la empresa y mostrar su talento arreglando casas, pues el niño se mostró muy emocionado y feliz de realizar dicho trabajo.

"Es realmente valioso trabajar duro y concentrarse en la escuela ahora, pero cuando termines la escuela en el futuro, ¡sería genial que vinieras y nos mostraras lo bueno que puedes ser arreglando casas!", continuó Spencer en la carta.

La tierna reacción de Tom e Issac

Por su parte, el pequeño ya hizo planes con su salario, y es que le ha comunicado a su padre que desea gastar en nuevos peces para su pecera.

Asimismo, el niño le ha compartido a su círculo cercano lo agradable que fue trabajar.

Mientras tanto, el padre declaró en sus redes sociales personales que su hijo se encuentra encantado y que desea volver a trabajar a su lado:

"Preguntó cuándo podría conseguir una camioneta y trabajar conmigo para Ultralets, y les dice a todos sus amigos que vendrá a trabajar con su papá".



Al ver que sus conocidos y amigos se interesaban en el tema, relató un poco más al respecto de ese día:

“Estábamos trabajando en una propiedad vacía e Isaac me ayudó a descargar mis herramientas y llevarlas a la casa. Revisé con él los trabajos que necesitaba hacer. Tuve que volver a sellar la ducha, así que me ayudó con eso y también pintamos una habitación, al término del día el niño se quedó dormido en la camioneta", contó Tom.



Tom reconoció lo orgulloso que se siente de su hijo y de la empresa por tener un gesto de ese tipo y hacerlo sentir especial:

"Me sorprendió mucho la carta. Me sentí muy orgullosa de mi hijo y también me sentí muy orgullosa de la empresa para la que trabajo porque creo que definitivamente son las cosas pequeñas las que cuentan".