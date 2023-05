Abuelita y nieto divierten a Internet con sus tiernas locuras: se pintan las cejas y se tatúan

Desde hace unos meses la cuenta de TikTok de Eduardo Prado (@eddymarprado) se ha ido popularizando cada vez más gracias al gran lazo, amor y complicidad que comparte con su abuelita, con quien hace los más divertidos videos.

Bailar, jugar, usar filtros y hacer tendencias de la red social es lo que más les gusta compartir a este par que ha evolucionado también a experimentar otras cosas más alocadas, desatando ternura y diversión en quienes los ven.

Joven se maquilla de forma alocada junto a su abuelita y conquistan TikTok

En uno de los videos se colocan pecas con henna, que después ya no pueden quitarse y la reacción de la abuela es oro puro.

En otro video con casi 2 millones de vistas, ambos se retaron a verse con filtros chistosos manteniendo agua en la boca, sobra decir que no lo lograron y el resultado del video fue muy divertido.

El muchacho y su 'Tita' también se han puesto tatuajes temporales, se han pintado el cabello de azul, se han vestido al estilo 'Rebelde', se han llenado la cara de harina, han intercambiado ropa y se han disfrazado de rockeros con todo y pelos parados, lo cual ha desatado miles de reacciones entre los internautas.

Uno de los toques que también ya se ha vuelto característico en sus videos es el regaño para ambos que reciben de la mamá del chico, quien no puede creer todas sus locuras.

En uno de los videos más vistos y recientes, de hace unos días, ambos se pintaron las cejas y un mechón de cabello delantero de rosa, pero todo salió mal.

Al intentar quitarse la pintura se rieron y asustaron al mismo tiempo al descubrir que el tono rosado no se iba, y más al llegar la madre del chico y preguntarles si estaban listos para ir a una comida. Su reacción es imperdible.

"No, no puede ser. No, no es posible. Mira a tu abuela. ¿Y si no se quita? Yo ya estoy lista, yo ya me voy y ustedes también tienen que ir. Ojalá no se les quite y vayan así. De verdad esto es el colmo, ¿cómo van a llegar así de ridículos a la comida? Les vale, ¿verdad? El chiste es hacerme enojar. ¡Deja de grabar y ponte a limpiar! ¡Quítale esa cosa a tu abuela! ¡De verdad estoy cansada de estos juegos de niños chiquitos", se escucha decir molesta a la señora de nombre Rocío, mientras abuela y nieto intentan tranquilizarla y quitarse la pintura de encima.

Al final, tuvieron que asistir a su compromiso con su nuevo look, provocando risa, complicidad y ternura en todos sus seguidores, quienes comentaron:

"regañados pero felices", "Me encanto, tu abuelita es tu cómplice, tu amiga, tu colega tu todo y amo eso, me encanto todo un abrazo a los dos", "Tan linda ella que le sigue el juego sin enojarse nunca", "amo que ella sea tan relajada siempre", "Esos recuerdos nadie de los quitara", "yo como mamá me cagaria de risa y hasta les pediría que me las pinten", "no importa cuántas veces los regañe tu mamá esos lindos recuerdos nadie se los quitarán", "Llore porque tus videos me hacen feliz recordando a mi abuelita", "Amo a tu abuela, eres su parte infantil y divertida", "Amo su conexión", "Es el mejor video", "Soy fan", "Los quiero mucho", "y enserio que me alegraron el día", "morí de risa", "seré una abuela así", "tengo que hacer esto con mi abuela".



Este clip cuenta ya con más de de views, 453 mil 700 likes y más de 8 mil 600 comentarios.

Cabe mencionar que en los siguientes videos revelan que la pintura aún no se ha ido del todo después de tres días de lavados constantes.

Varios usuarios coinciden en que esta es una de esas cuentas de humor blanco que te hacen relajarte, reír, te iluminan el día y te hacen tener fe en la humanidad.