Nadador cuenta lo doloroso que fue nadar un kilómetro en las gélidas aguas de la Antártica

Stève Stievenart, apodado ‘La Foca’ por sus grandes hazañas surcando las aguas más gélidas alrededor del mundo, volvió a cumplir una nueva meta en su extrema afición al nado en temperaturas cercanas a las bajo cero.

A principios de semana se dio a conocer que el sábado 24 de febrero, el francés recorrió aproximadamente un kilómetro nadando en las aguas de Antártica estando a 1 y 0 grados °C durante los 19 minutos y 46 segundos que duró el trayecto.

“Un kilómetro cerca de Port Lockroy, base científica inglesa, en unas aguas a 1ºC y temperatura exterior de 0º, con un crono de 19 minutos y 46 segundos”, se informó sobre el acontecimiento a través de un comunicado.

Apenas un par de semanas antes, Stievenart, de 46 años, logró cruzar el Canal Beagle de Chile hacía Argentina, cerca de 1.7 kilómetros, en un tiempo de 46 minutos, a una temperatura cercana a los 8ºC.

“Magnífico cruce de natación exitoso entre Chile y Argentina en el canal del Beagle! Fue increíble nadar en este lugar al fin del mundo entre otros nadadores de muchos países en 8,8° agua”, presumió en redes.



A través de su cuenta oficial de Instagram, el francés presumió orgulloso su hazaña describiéndolo como “¡Un sueño hecho realidad!”.

“Después de una exitosa prueba de natación de 250 metros bajo el círculo polar en -0,5° agua, hoy he nadado 1km en la Antártida en 1° y 0° agua afuera. Una experiencia excepcional en un ambiente increíble, rodeado de glaciares, icebergs y pingüinos”, compartió.



Sobre cómo ha vivido sus travesías casi bajo cero, Stève Stievenart comentó en entrevista con la agencia EFE que las ha disfrutado pese al “dolor” que puede significar.

“He disfrutado mucho, incluso si las manos y los pies se hincharon rápidamente y fue doloroso”, comentó.

Más logros de Stève Stievenart, ‘La Foca’

El hombre sigue escaldando peldaños en su desafiante gusto y es que su desempeño cobró relevancia al convertirse en el primer francés en atravesar de ida u vuelta la Mancha, considerado el Everest de la resistencia en aguas libres. A esta, se le suman cinco recorridos más en el mismo sitio.

