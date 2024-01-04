Mujeres revelan cuáles prendas deberían dejar de usar los hombres y causan debate

Video Mujeres se quejan de que no les queda la ropa porque las tallas son irreales: ¿es culpa de la moda?

En un reciente sondeo que realizó el experto en imagen Jorge Gomedz descubrió cuáles son las prendas que las mujeres consideran "terrible" ver en los hombres.

Por medio de un video en TikTok, desde su cuenta @jorgegomedz, el influencer entrevistó a varias mujeres para conocer su opinión al respecto.

PUBLICIDAD

¿Qué respondieron las mujeres sobre qué prendas ven "terribles" en los hombres?

Las 4 mujeres encuestadas en el video, cuya descripción decía: "Se fueron duro contra las marcas", respondieron qué ropa de hombre se les hacía "terrible". Las respuestas fueron:

"Me ca*a que usen marcas, de que todo: la gorra Gucci, camisa Gucci, chamarra Gucci, odio, no", "Los skinny jeans que están rotos, pero tienen como un parche por adentro, se me hace naquísimo", "Que los güeyes mamados utilicen camisa de que apretada para que se les vean los músculos. Y pantalones apretados, se ven horribles", "Cuando tienen la marca así súper llamativa, como Gucci o Balenciaga, eso no, no, no".

Dos de las entrevistadas coincidieron en que se les hacía de muy mal gusto que usaran marcas, sobre todo se mencionó a la marca Gucci y Balenciaga, y otras dos reafirmaron que también odiaban la ropa 'apretada' en los hombres, como los skinny jeans.

Una de ellas respondió que los pantalones rotos con un parche, pues la moda es tal cual los pantalones rotos y, recordemos que hace años los parches estaban relacionados con la pobreza, lo cual pudo haber influido en su opinión.

No se mencionaron prendas over size o algunas relacionadas anteriormente sólo con las mujeres como vestidos o faldas.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok ante las declaraciones de las mujeres?

Las declaraciones de las mujeres entrevistadas causaron debate entre algunos hombres y mujeres, pues hubo quienes confirmaron que no les gustaban los skinny jeans ni la marca Gucci y otros que la defendieron.

"Los hombres compramos Gucci, porque nos alcanza", "No toda la gente lo puede tener", "Las personas nacas la compran y ya quemaron la marca", "Hay cosas Gucci bonitas", "Muy caro y todo, pero la mayoría de prendas se ven bien buchonas", "Hay cosas que no traen logo,es lujo silencioso", "Uy, perdón por ser millonario", "Gucci es muy caro, pero a la vez corriente", "¿Quién dice que nos vestimos para ustedes?", "Imagínate llevar el apellido de alguien en tu ropa", opinaron.

Chica con suéter roto es criticada en TikTok Imagen TikTok

Otros usuarios de redes sociales estuvieron de acuerdo en que no les gustaban los skinny jeans y también mencionaron los mocasines, los hombres que usan pants con chamarra de piel, y los tennis rojos.

Llamó la atención que una de las encuestadas lució un suéter flojo color negro lleno de hoyos, lo cual no vieron con buenos ojos algunos internautas, que opinaron que parecía 'homeless' (sin hogar).

"¿Nadie va a hablar del suéter negro que trae puesto la chava, así tipo de pepenador?", "Pensé que era de la calle", "Es alta costura indigente", "Tenía frío y le valió robarle la sudarera a un indigente", "Es marca Jorjáis... carísimo por cierto", "Horrible", "El de Balenciaga", escribieron.