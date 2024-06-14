Historias virales

Mujer se 'enamora' de un sobrecargo y pide ayuda en TikTok para encontrarlo: él responde a su video

El mensaje se volvió viral TikTok y los usuarios se dieron a la tarea de buscar al trabajador de la aerolínea, al identificarlo el hombre le escribió para agradecerle su video.

Una mujer argentina quedó cautivada por un sobrecargo durante un vuelo de Cancún a Monterrey, en México, y pidió ayuda en TikTok para encontrarlo.

La joven, identificada como Giu Giuliante @giuugiuliante, publicó un video del mencionado hombre en un vuelo de Viva Aerobus. En el clip se observa que el hombre no se percató de que estaba siendo grabado mientras atendía a los pasajeros.

Giu compartió el video con la esperanza de que alguien pudiera identificarlo y escribió: "Que alguien me ayude a encontrar al azafato de mi vida".

@giuugiuliante

Ayudenme a encontrar el tiktok de el azafato de mi vida. PORFAAAA JAJAJAJAJAJAJAJA

♬ Bandido Ana Barbara - Blankuchis


Tras la publicación, Giu rápidamente comenzó a recibir respuestas de los usuarios de la plataforma:

“Ay, hasta yo me enamore de él”, “Gracias por un buen taco de ojo”, “¿Será de Sonora, o por qué tan Hermosillo?”, “Benditos los ojos que lo vieron de cerca jajaja”, “Me acaba de surgir una necesidad de viajar en Viva a Cancún y de ahí a Mty”.

La comunidad de TikTok mostró su apoyo y le ayudó a Giu a encontrar al sobrecargo. Varios usuarios identificaron al hombre como César Bautista, conocido en TikTok como @cesarbautista7049.

@cesarbautista7049

Te estoy viendo 👀 😏- te abrochaste el cinturón? 🤨 #mexico🇲🇽 #cabincrewlife #motivation #cabincrew #avion #Fitness #fit #dominican #aircraft #flightsttendant #tripulante #gym #eyes #parati #viralllllll

♬ Lithe Fall back - Lithe

César, quien se define como amante del gimnasio, comenzó a ganar seguidores tras ser identificado en el video de Giu. Las menciones en sus publicaciones dejan claro que muchos llegaron a su perfil gracias a la búsqueda de Giu.

“Vine por un tik to Vine, por un TikTok donde lo andan buscando, y me quedo por esos ojitos”, “Llegué aquí por un video que le hicieron, y sí que es guapo el muchachón”, “Lo andan buscando y me quedo por esos ojitos”, “Llegué aquí por un video que le hicieron”, se puede leer en los comentarios de sus videos.

En respuesta a la viralidad del caso, César Bautista replicó el video de Giu en su propia cuenta de TikTok, agradeciéndole por compartirlo.

"Muchas gracias Giu Giuliante por compartir el video, súper divertido, de verdad", escribió César, mostrando su gratitud y sentido del humor.

Sin embargo, Giu no fue la primera mujer en notar el atractivo de César. Otros usuarios de TikTok que viajaron en esa aerolínea también grabaron al sobrecargo y compartieron los videos.

Tal fue el caso de Joanne Rouhda @joanneroudha, quien lo vio en un vuelo hacia Los Cabos, Baja California. Aunque no había compartido el clip en redes sociales, decidió publicarlo después de que César se volviera viral gracias a Giu.

@joanneroudha

#lov#sobrecargo #cdmx #fly #traveltiktok #airport #parati #bandidochallenge #volaris 🌚🌚

♬ Bandido Ana Barbara - Blankuchis


Por otra parte, Giu, después del alcance que tuvo la grabación, subió otro video en el que se muestra muy sorprendida por el impacto que tuvo.

“Jamás me imaginé que esto iba a tener tanta repercusión… el chico me escribió, intercambiamos un par de mensaje y pues nada”.

En su mensaje recalcó que de todos los videos que ha subido, jamás pensó que este se volvería el más viral.

“Qué les pasa gente, yo haciendo 20 mil millones de videos y se viralizó el que menos pensaba, pero bueno así es TikTok”, dijo en su cuenta de la red social.
@giuugiuliante

De repente me viralice sin querer queriendo jajajajaja y si me hago tiktoker ? 😂

♬ sonido original - Giu Giuliante
