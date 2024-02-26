Joven dice no conocer los mercados ni lo que venden y la exhiben en video: “No tienen un catálogo?"

Video Mujeres se quejan de que no les queda la ropa porque las tallas son irreales: ¿es culpa de la moda?

Joven asegura no saber qué es un mercado

Por increíble que parezca para muchos, aún hay quienes desconocen la existencia de los mercados, herencia milenaria de las primeras civilizaciones en México, y para ejemplo la viral grabación en la que una joven asegura nunca haber visitado uno.

A través de la cuenta de TikTok a nombre de Monica Nieto Reyes, el pasado fin de semana, fue publicado un video en el que se escuchan los audios de una conversación en la que una joven narra el momento que pasó en clases al no saber qué venden en un mercado.

“¿Tú sabes exactamente qué venden en un mercado? La neta yo no sabía, ubicaba que mi mamá compraba de que almendras, o sea nunca fui yo y no sé qué venden en sí”, dice.

La joven dijo entender la sorpresa y burlas que desató su desconocimiento entre sus compañeros de clase; sin embargo, cuestionó la existencia de algún catálogo de los productos para poder hacer sus compras.

“Ahorita en el salón dije: 'Oigan, ¿qué venden en el mercado? Y se empezaron a caga* de la risa. O sea, sí ubico que tienen almendras, pero qué más. Y dije: ¿Qué, no tienen un catálogo? donde pueda buscar de que qué venden y no me bajaron de estupid*. Analicé la situación y dije 'chance, sí me mam*', pero yo no sabía que vendían matcha o sea, ni siquiera sabía que vendían plátano”, agregó.



La mujer contó que cuando una de sus compañeras intentó explicarle que en los mercados se venden productos a granel (sin empaquetar), ella desconocía también el término, lo que provocó risas entre los que presenciaron el hecho.

“Luego Lidia me dijo a granel y yo '¿cómo que a granel?’, (me dijo) ‘wey, no empaquetado’ y yo, 'sí aprendí muchas cosas'. Sigo con la duda qué venden para hacer mi lista”, narró.



En el audio, la mujer recordó que uno más de sus compañeros bromeó sobre si su siguiente pregunta sería por la cuenta de Instagram de los puestos del mercado, a lo que, dijo, no sería una mala idea.

TikTok reacciona a video de mujer que no sabe qué venden en los mercados

