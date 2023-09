Mujer se confunde y destruye su celular porque pensó que le regalarían un iPhone: "No, espérese"

En el vasto mundo de las redes sociales, donde la creatividad y la espontaneidad a menudo toman el centro del escenario, un video se ha vuelto viral y ha dejado a miles de internautas riendo a carcajadas.

La influencer conocida como @lostenelgabacho se convirtió en el epicentro de las risas y el asombro cuando una simple encuesta en un tianguis mexicano tomó un giro inesperado y desencadenó una confusión épica que dejó sin celular a una mujer. Aquí te contamos lo que pasó:

Mujer rompe su celular porque pensó que le regalarían un iPhone

El video en cuestión fue compartido en la cuenta de TikTok de @lostenelgabacho, donde la influencer llevó a cabo una encuesta en la que preguntaba a los visitantes del tianguis qué marca de teléfono celular tenían. La premisa era sencilla: si alguien tenía un teléfono de la marca Alcatel, recibiría 5 dólares (100 pesos mexicanos) como premio.

Sin embargo, lo que prometía ser un experimento social interesante se convirtió en una situación cómica e inesperada cuando una mujer en el tianguis, aparentemente influenciada por los numerosos videos virales que abundan en TikTok, confundió por completo la dinámica.

En el video, se puede ver a la mujer arrojando su teléfono al suelo con determinación, esperando, presumiblemente, que su audaz gesto le asegurara un iPhone como premio. Su acción tomó por sorpresa tanto a la influencer como a los espectadores que presenciaron la escena.

El video original, que capturó el momento de confusión de la mujer, rápidamente se volvió viral y se compartió ampliamente en todas las redes sociales. Millones de internautas no pudieron evitar reírse ante la divertida situación y comentaron sobre la inesperada y cómica confusión de la mujer.

"Yo después de ver muchos experimentos sociales", "Le dijo solo 100 pesos", "Mi compa: no te ilusiones. Yo: ", "El que no arriesga no gana", "Se equivó de video la señora", "Le afectó ver mucho TikTok", "La señora: Mi momento ha llegado", "No me quejo porque podría ser yo", se lee en los comentarios.



La confusión de la mujer fue evidente, ya que pidió un iPhone como recompensa por su sacrificio, sin percatarse de que la búsqueda se centraba en los teléfonos Alcatel y no en los iPhones. La influencer, visiblemente sorprendida por el giro de los acontecimientos, aclaró la situación en un video de seguimiento.

En un "history time," @lostenelgabacho explicó que todo había sido una confusión y que la mujer no había resultado ganadora del premio de 5 dólares debido a que su teléfono no era de la marca Alcatel, la cual estaba siendo buscada en el experimento.