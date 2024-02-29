Gasta miles en videojuegos para que su esposo no conozca a otras mujeres: la llaman “la más celosa de UK”

Debbi Wood encontró en los videojuegos una forma más de mantener a su esposo lejos del contacto con mujeres y es que, su obsesión y celos ha llegado a tal grado que la llaman “la mujer más celosa de Gran Bretaña”.

Mujer compra videojuegos a su esposo para mantenerlo alejado de las mujeres

La mujer de 43 años, originaria de Leicester, Inglaterra, y su esposo Steve, de 32 años, han sido protagonistas de titulares en medios locales e internacionales y no precisamente por emular una historia de amor de cuento de hadas.

Y es que, Debbi ha decidido invertir parte de la ayuda económica que recibe por parte del Estado por tener una condición de “movilidad reducida” en comprar tres consolas de Xbox, de 250 libras esterlinas cada una (316 dólares o más de 5 mil pesos), y evitar que su esposo conviva e incluso piense en otras mujeres.

Gasta miles en videojuegos para que su esposo no conozca a otras mujeres Imagen This Morning/YouTube



Debbi ha argumentado ante el Estado una incapacidad por sobrepeso y es que, aboga, no sale a hacer ejercicio por vergüenza y miedo a que se burlen de ella, además reclama las contribuciones que ha hecho.

“Es una situación triste que no puedo salir de casa para hacer el ejercicio que necesito por miedo a que otras personas se burlen de mí”, dijo al respecto en el programa ‘87 Stone: Fat Chance of Work’, infirmó 'Daily Mail Online'.



La llamada “mujer más celosa” recibe mil 500 libras esterlinas al mes, algo así como mil 896 dólares o 32 mil 423 pesos mexicanos en prestación de movilidad, discapacidad y vivienda.

¿Qué es el síndrome de Otelo?

Debbi Wood presuntamente padece el síndrome de Otelo que es cuando una persona siente celos obsesivos y tienen la firme convicción de que su pareja les es infiel, aunque no tenga ninguna prueba o indicios de que sea verdad.

Y es que, con las tres consolas de videojuegos de por medio, la mujer puede tener a su esposo más de la mitad del día frente a la pantalla, estrategia a la que se refirió en el mismo medio Steve, quien, por cierto, también recibe apoyo del Estado por cuidado a una mujer con discapacidad.

"Probablemente pasamos más de la mitad del día jugando. Ella está en la Xbox 360, yo estoy en la Xbox. A ella le gusta jugar Gran Turismo y Call Of Duty”, dijo el hombre al mismo medio.



Debbi tiene básicamente el control de todo sobre Steve pues le revisa la bandeja de entrada de su mail, su teléfono y hasta los estados de cuenta de banco.

La obsesión de la mujer ha llegado al grado de que le prohíbe a su esposo ver algunos programas de televisión en los que pueda ver mujeres, sobre todo en los que aparecen Holly Willoughby y Anne Robinson, pues sospecha que a Steve le gustan.