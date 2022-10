Joven obtiene sonrisa de “caballo” tras pagar 209 dólares por unas carillas: se hace viral

Lauren Harley es una madre de familia originaria de Manchester, Inglaterra. Tiene 23 años de edad y recientemente se viralizó por publicar un video en el que se quejaba de las carillas con clip que compró por 180 libras esterlinas, lo que equivale a más de 200 dólares estadounidenses.

Así como los famosos que se someten a tratamientos dentales para arreglar sus dientes y cambiar su sonrisa, la mujer inglesa esperaba lucir una dentadura más brillante, pero en lugar de eso parecía un “caballo”, según sus propias palabras.

Lauren Hartley se quejó de su apariencia con carillas y se hizo viral

Las carillas dentales son finas láminas de porcelana o composite que los dentistas usan para tapar defectos en la forma o el color de los dientes; suelen pegarse con cemento de resina, pero Lauren Hartley encontró carillas con clip que podría quitarse y ponerse a su antojo, así que decidió adquirirlas.

La mamá de cuatro nenes esperaba que su sonrisa se viera natural y brillante, pero, al probarse sus nuevos dientes falsos, notó que eran tan grandes que ni siquiera le permitían hablar ni comer correctamente.

“180 libras para parecer un maldito caballo. Ni siquiera puedo hablar con esta cosa. No necesito esta maldita sonrisa y ni siquiera se pega bien a mi dentadura porque rechina, ¿pueden oírlo?”, comenta Lauren Hartley en el video, en el que incluso se puede oír como saliva porque las carillas son demasiado grandes.

Rápidamente, el video se viralizó, llegando a tener más de 3 millones de reproducciones y miles de comentarios. Incluso la compañía que hizo las carillas, Need to smile, vio la grabación y se comunicó con la mujer para que lo diera de baja (debido a que estaba “difamando” a la empresa, por lo que afectaba sus ventas).

En respuesta, Lauren Hartley subió un nuevo video para comentar que no lo haría porque es una reseña de los productos y se trata de su opinión como cliente insatisfecho, pues a pesar de devolver el producto no había recibido su reembolso monetario.

“Para todos, me hice viral en TikTok por un video sobre las carillas con clip que compré y acepto que luzco como un caballo, por eso no las voy a usar. Lo subí porque creí que era divertido… Pero díganme por qué tengo que soportar llamadas nocturnas de un número desconocido para que baje mi video, creo que es poco profesional y rudo… No he hecho nada malo, solo es mi opinión sobre un producto por el que pague”, explica la mujer inglesa en su segundo video de TikTok.

