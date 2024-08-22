¡Adiós a Sphen! Muere el pingüino gay más famoso del mundo (nos deja una hermosa historia de amor)

Video Zoológico pinta perritos para que parezcan pandas y los exhibe: Internet no lo perdona

El mundo se despidió de Sphen, el querido pingüino papúa que se ganó el corazón de millones al formar una pareja con otro macho de su especie, Magic, y criar juntos a dos polluelos en el acuario Sea Life de Sídney.

Sphen, murió a los 11 años, y dejó un legado imborrable como símbolo de igualdad y amor. Su historia se hizo viral en 2018, cuando él y Magic, contra toda expectativa, formaron una familia, convirtiéndose en un emblema de la lucha por los derechos de la comunidad LGBTQ+ y la conservación de la vida silvestre.

¿De qué murió Sphen, el pingüino gay?

La noticia de la muerte de Sphen fue recibida con profunda tristeza por quienes siguieron de cerca su vida y la de su familia. Según el acuario Sea Life, la salud de Sphen había empeorado en los últimos días, lo que llevó al equipo veterinario a tomar la difícil decisión de sacrificarlo para aliviar su sufrimiento.

Aunque la causa exacta de su enfermedad aún se investiga, su partida dejó un vacío no solo en la colonia de pingüinos, también en los corazones de todos aquellos que encontraron inspiración en su historia.

Sin embargo, se cree que Sphen pudo haber muerto de vejez, ya que la esperanza de vida media que oscila entre los doce y los trece años.

Aún se desconoce la verdadera causa de su muerte. Imagen TikTok @sealifesydneyaquarium

La historia de amor de Sphen y Magic



Sphen y Magic se convirtieron en una pareja inseparable, un fenómeno poco común entre los pingüinos papúa, que normalmente solo forman lazos fuertes durante la temporada de cría.

En 2018, la pareja fue noticia mundial cuando lograron incubar y criar a dos polluelos, Lara y Clancy, lo que consolidó su lugar como íconos de la igualdad en el reino animal.

Su relación fue notoria y llamó la atención desde el principio. Ambos se hacía gestos de afecto como inclinarse el uno hacia el otro, una forma de cortejo típica de su especie.

La historia de Sphen y Magic trascendió las fronteras de Australia, y fueron reconocidos en eventos como el Mardi Gras de Sídney, donde se le dedicó una carroza a su historia de amor.



Además, su relato fue incluido en el programa educativo de Nueva Gales del Sur, y tuvo una notable influencia en la cultura popular, como en la serie de Netflix ‘Atypical’.

El poder de esta pareja de pingüinos fue tan grande que su historia ha sido contada en libros y documentales, llevando un mensaje de amor y aceptación a nivel global.

Tras la muerte de Sphen, el personal del acuario permitió que Magic se despidiera de su compañero, en un intento por ayudarle a entender que Sphen no volvería.

De acuerdo con los cuidadores, Magic comenzó a cantar, un comportamiento que fue replicado por toda la colonia de pingüinos, con este gesto dejó en claro el profundo lazo que los unía y cómo su historia tocó a todos los que los rodeaban.

Sphen murió a los 11 años de edad. Imagen Instagram @sealifesydneyaquarium



Ahora, el acuario se concentra en cuidar de Magic, quien enfrentará su primera temporada de cría sin Sphen. Este período será especialmente desafiante para él, pero el equipo está comprometido en brindarle todo el apoyo necesario.

La vida de Sphen fue un ejemplo de amor incondicional y un recordatorio de que la naturaleza tiene formas sorprendentes de enseñarnos sobre la igualdad.

El legado de Sphen perdurará no solo en sus crías, Lara y Clancy, también en todos aquellos que encontraron en su historia una fuente de inspiración.

Sphen y Magic criaron a dos pingüinos bebés. Imagen Instagram @sealifesydneyaquarium



Los mensajes de condolencias en la cuenta oficial del acuario en TiKToK no se hicieron esperar.

“Gracias por compartir la historia de Sphen con el mundo”, “lo voy a extrañar, gracias a todas las personas que lo cuidaron a él y a los otros pingüinos”, “descansa en paz Sphen”.



La vida de este extraordinario pingüino que desafió las normas nos enseñó a todos una valiosa lección de amor y compromiso.