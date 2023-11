Así luce ahora el elenco de 'Modern Family', a 3 años del final de la serie: La foto de su reunión

A poco más de 3 años de haber llegado a su fin, la multipremiada serie 'Modern family' tuvo la primera reunión de su elenco y Sofía Vergara fue la encargada de compartir las imágenes este miércoles 15 de noviembre desde su cuenta oficial de Instagram.

La divertida serie de comedia de ABC emitió su último episodio en abril del 2020, tras 11 exitosas temporadas que conllevaron 11 años al aire en los que los actores no sólo fueron familia en la ficción, sino también en la vida real, pues desde entonces han mantenido el contacto entre algunos miembros, aunque nunca habían coincidido todos juntos.

¿Phil Dunphy murió?

Una de las primeras cosas que los seguidores de Sofía Vergara y la serie notaron es que en la reunión, el elenco estaba vestido de negro y Ariel Winter, quien interpretara a Alex Dunphy, la hija menor de Phil, cargaba una foto del personaje de Ty Burrel, lo cual hizo pensar a muchos internautas que el actor había fallecido, ya que además sus compañeros hicieron una especie de homenaje, recordándolo.

"Esto me hizo pensar que estaba muerto, entré en pánico", "¿Dónde está el robot de telepresencia de Phil cuando se necesita?", "Tuve que entrar a Google para estar seguro de que no estaba muerto", "Nos asustaron a todos", "Por favor no vuelvan a hacer esto nunca más", "Ya hay Facetime", "Mi corazón literalmente se detuvo y ustedes además están vestidos de negro", fueron algunas de las reacciones a las imágenes.

A pesar de que no se aclaró la razón de su ausencia en este reencuentro, sólo se aclaró que él no pudo asistir.

¿Por qué se volvieron virales las imágenes de la reunión de Modern Family?

Además de la 'broma' sobre Ty Burrel y su ausencia, sin duda alguna los seguidores de la serie sintieron nostalgia al ver a todos los personajes juntos después de tiempo.

En las imágenes, Sofía Vergara demuestra que el elenco sigue manteniendo una fantástica relación, pues protagonizaron un divertido reencuentro en el que se les ve platicando, brindando, riendo a carcajadas, abrazándose y conviviendo mucho.



Los miembros del elenco además revivieron fotos 'familiares' y posaron por familia juntos.

El antes y el después de los Prittchet en Modern Family

Jay y Gloria

La serie explora la vida familiar de una manera honesta y cómica, de 3 familias que se desprenden del mismo hombre: Jay Prittchet (Ed O'Neil), quien tras su divorcio, decide formar una nueva familia y hacer una nueva vida al lado de su nueva esposa latina, quien es bastante menor que él: Gloria (Sofía Vergara) y el hijo de ésta Manny (Rico Rodríguez). Hacía el final de la serie, Gloria se embaraza de Jay y da luz a Joe, por lo que éste debe de empezar de nuevo la etapa de ser padre.



Durante la reunión, Sofía se desvivió en cariños con Ed, escribiendo en una de las imágenes: "Te quiero", mientras que al posar en familia se mostró que Rico fue uno de los que más cambió, pues dejó atrás esa imagen tan seriecita de Manny con sus guayaberas, cabello corto y tomando expresso, para dar paso a un joven de ya 25 años vestido de sudadera y playera negra, con lentes y cabello largo y ondulado.



Claire y Phil

La hija mayor de Jay, Claire (Julie Bowen), hizo su vida al lado de Phil Dunphy, con quien tiene un matrimonio de años y tiene el desafío de criar a sus 3 hijos que tienen diferentes personalidades, además de querer impresionar a su padre laboralmente. Hayley (Sarah Hyland) es la típica adolescente popular que al final de la serie lucha por conseguir su primer empleo y se embarazada de su novio, llegando a tener mellizos. Alex (Ariel Winter) es demasiado lista y todo gira en torno a sus calificaciones y superación. Luke (Nolan Gould) evoluciona de niño a adolescente en la serie, es el más parecido a su papá, el típico niño travieso, noble, que no la hace en la escuela, pero sigue todas las locuras.

En la imagen de la reunión, a pesar de que Sarah y Julie se ven un poco más maduras, Ariel sorprendió con su cabellera color naranja, muy difente a su personaje de Alex, y aunque éste tenía lentes, ahora estos son usados más bien por Sarah.

Sarah y Ariel, quienes fueran hermanas en la ficción demostraron que la hermandad traspasó la pantalla y disfrutaron mucho juntas.



Mitchell y Cameron

El hijo menor de Jay, Mitchell (Jesse Tyler Ferguson) muestra el lado de las parejas LGBT+ homoparentales, pues el reto de él con su esposo Cameron (Eric Stonestreet) es criar a Lily (Aubrey Anderson-Emmons), una pequeña niña vietnamita a la que adoptan.

Aubrey, sin duda, es la que más ha cambiado del elenco, pues en la serie vimos su evolución de niña a toda una adolescente de ahora 16 años.

¿Por qué terminó 'Modern family'?

Según algunos medios de comunicación, la serie terminó debido a que ya se reportaba una baja en su audiencia, quien al principio era lo doble que al final. Por otro lado, también se habla de que terminarían los contratos con los actores y debían 'renegociarse' con más dinero, sobre todo asustaba la cantidad que debían pagarle a Sofía Vergara, ya que es una de las actrices mejor pagadas del mundo.

¿Cómo reaccionaron los fans ante este reencuentro?

Además de sentir nostalgia, los fans pidieron nuevamente otra temporada de 'Modern family' o un spin off de los 'adultos jóvenes', es decir, seguir viendo el crecimiento de Lily, la familia de Hayley, la vida amorosa de Alex y de Luke, etc.

"Adoro el hecho de que sí son como una familia en la vida real", "Se ven increíbles juntos, deberían hacer otra temporada o una película", "Hubieran transmitido la reunión", "Muero por un episodio más de Navidad o fin de año", "Extraño verlos juntos", "Siento como si no se hubieran ido nunca", "Estas fotos me hicieron feliz", "La mejor reunión familiar del mundo", escribieron en Instagram.