Latino presume que conquistó a una chica estadounidense: mexicanos explican cómo lo hizo
La grabación de un joven mexicano presumiendo su técnica de conquista con una chica estadounidense desató una serie de teorías entre los internautas.
Latino presumió que conquistó a una chica estadounidense y su video se volvió viral en TikTok, donde mexicanos lanzaron sus teorías sobre cómo fue que lo hizo.
Mexicano presume cómo conquistó a una chica estadounidense
Bien dicen que en temas de atracción y amor las fronteras no existen y para muestra la grabación que el usuario el.yeskaa publicó en TikTok donde mostró la efectiva técnica de ligue que aplicó con una joven mesera.
"Así es como se conquista a una gringa", se lee sobre el video que compartió junto a emojis de una bandera de México y otra de Estados Unidos y que, en menos de una semana, suma casi 3 millones de reproducciones.
En las imágenes, se observa a un grupo de jóvenes conviviendo en un restaurante hasta que uno de ellos inicia una conversación casual con la chica estadounidense que los atiende.
"Tengo una pregunta para ti, ¿estás soltera?”, cuestiona luego de un breve saludo.
“Eso es bueno, ¿cuántos años tienes?”, continua luego de que ella respondió que está soltera y tiene 20 años: “Eres bastante joven. Quiero ser sincero, creo que eres hermosa", finalmente remató.
La chica se mostró sonriente durante la improvisada conversación en la que finalmente, el hombre le pidió su número telefónico.
"Y es que es probablemente la segunda vez que estoy aquí, sabes, comiendo, y me preguntaba su tal vez podría conseguir tu número, pasar el rato alguna vez, ya sabes, como amigos, solo piénsalo y házmelo saber", terminó.
La joven dejó abierta la posibilidad de compartir su número con su pretendiente y se marchó de la mesa.
En un siguiente video se observa a la chica regresar a la mesa y preguntar a los comensales si todo estaba bien con el servicio para luego dirigirse al joven y revelar su decisión de sí darle su número de teléfono. Él adelantó que la buscaría pronto.
@barthomas_
@MEERO ÑEERO 🇲🇽 🇺🇸 conquistando gringa en un restaurante tomen nota📝 #barthomas #meeroñeero♬ sonido original - Barthomas
Internautas creen saber qué hizo bien el mexicano en su conquista con chica extranjera
La grabación cobró relevancia a tan solo cuatro días de su publicación en TikTok, donde muchos lanzaron sus teorías sobre qué había hecho bien su compatriota en la escena de conquista.
“Tengo un pequeñito detalle, no sé hablar inglés”; “Yo he notado que a las gringas es solo hablarles con confianza y no creerse menos… Ser alto ayuda”; “Pedimos segunda parte... esto está interesante, estoy anotando cada frase, espero y funcione”; “Yo cuando domine el verbo to be”; “Muy educado y directo, sin temor y muy fluido su inglés, no podía perder”; “La clave está en la seguridad”; “Se puso muy nervioso él, se ve que no lo hace seguido. Y terminó la plática antes de tiempo, ella quería seguir charlando. Pero tuvo las agallas”, son algunos de los comentarios.