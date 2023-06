Mexicano pide ayuda en TikTok para encontrar a su gran amor del kinder: "Que no esté casada"

Una historia de amor de esas que te hacen soltar un suspiro y ponen los corazones a latir más rápido está dando de qué hablar en TikTok.

Resulta que tenemos a un joven mexicano que busca reencontrarse con su amor de preescolar. ¡Sí, lo has oído bien! Está en una misión épica para encontrar a la niña que le robó el corazón en sus tiernos años de kinder.

Joven mexicano pide ayuda para encontrar a su primer amor: video se hace viral

Este joven valiente ha recurrido a las redes sociales, específicamente a TikTok, para solicitar ayuda en esta aventura romántica, pues ha compartido un video donde muestra la única foto que tiene de ella, aunque solo se ve la mitad de su cara, pero eso no lo detuvo, pues confía en el poder de las redes sociales y en la solidaridad de los internautas para lograr su objetivo.

El video se volvió viral y en solo tres días ya suma más de 2.4 millones de reproducciones y suma miles de comentarios pues la gente está enloquecida por esta búsqueda del amor perdido.

"Déjalo en mis manos para eso me pintó sola y me encanta el chisme ya vuelvo", "Te va a encontrar, pero su esposo", "Ojalá la encuentres, nos cuentas", "¿Ya la encontraste? Avísame, no me quiero quedar con la preocupación", "Yo estoy casada con el que me gustaba en el kinder y tenemos una bebé, así que sí se puede", "Pues no soy yo, pero si quieres sí soy", se lee en los comentarios.

Pero la historia no acaba ahí, pues gracias a la magia de las redes, una ex compañera del chico ha contactado con él y le ha pasado más fotos de aquellos días de inocencia y travesuras en el kinder. Así que ahora hay un nuevo video donde se muestran más imágenes de esta misteriosa niña llamada Alina.

Nuestro valiente protagonista ha revelado que estuvieron juntos en la generación 2005-2007, lo que significa que Alina tendría alrededor de 21 o 22 años en la actualidad.

Ahora solo queda esperar y ver si alguien reconoce a esta encantadora joven y nos acerca un paso más al esperado reencuentro.

Si eres uno de los afortunados que posee información clave para ayudar a este joven en su búsqueda del amor perdido, no dudes en contactarlo a través de su cuenta de TikTok @crisnajeramx. Solo hay una pequeña esperanza de que Alina no esté casada y con hijos, pero el amor verdadero siempre encuentra su camino, ¿verdad?