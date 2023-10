Mesera llora al ver que 60 clientes llegaron 10 minutos antes de cerrar: pide empatía y respeto

¿No te ha pasado que llegas unos minutos antes de que cierre tu local de comida favorito?, ¿en algún momento pensaste qué pasaba por la mente de dichos empleados en ese momento? Gracias al testimonio de una mesera podemos conocer el otro lado de esta historia.

A través de redes sociales se viralizó un clip en el que una mesera explica que 60 personas llegaron al establecimiento donde trabaja cuando faltaban 10 minutos para su cierre, a pesar de que se les advirtió que pronto dejarían de dar servicio.

Mesera se molesta y llora por clientes que entraron 10 minutos antes del cierre del local

¿Qué molestó tanto a esta mujer? Resulta que dicho establecimiento no le paga horas extras, además de que tiene una vida fuera del trabajo y responsabilidades que cumplir, por lo que hizo un llamado a todo el que la viera para que fueran más empáticos con los meseros.

“Trabajo en una cafetería que cierra a las 12, que tiene al lado otra cafetería, es una cantina en una base militar (...) a mí no me pagan ni un minuto extra de los que trabajo y tengo al lado, a 2 minutos, una cantina que cierra a las 4”, expresó entre lágrimas.



La chica recalcó que no podría salir a su hora habitual, ya que tendría que quedarse más tiempo a limpiar, y que a dichas personas no les importó la advertencia de dicho cierre.

“La rabia que me da que esas 60 personas que seguían entrando 10 minutos antes de las 12, mientras yo repetía que a las 12 cerraba la cantina, les importa una mi3rda que yo sea una persona que tiene vida propia; que a partir de las 12 a mí nadie me paga las horas extra (...) y ahora me tenga que quedar una hora más aquí recogiendo vasos, barriendo, fregando, haciendo la cafetera, haciendo la caja y haciendo todo lo que tengo que hacer antes de irme”, dijo.



La chica pidió que tomaran en cuenta la salud mental de todos y que no fuera únicamente andar hablando de ello, sino que se convirtieran en acciones y tuvieran mayor empatía con los empleados. “(Deben) pensar un poco en las personas que hay ahí”.

Para finalizar, la chica pidió difundir dicho video si empatizamos con ella, no solamente mandarle mensajes de apoyo, lo que provocó que su historia se hiciera viral.

Internautas opinan sobre la mesera que atendió 60 clientes antes del cierre

El clip, compartido por la cuenta de X @soycamarero ya tiene más de 709 mil reproducciones, dividió la opinión de algunos usuarios, ya que algunos aseguraron que es culpa de su jefe, mientras que otros piensan que son los clientes los responsables.

“No sé qué pensar en este caso. Si echa así a sus clientes imagino que el jefe la deja hacerlo”, “La culpa no es de los clientes”, “Que los clientes sean desconsiderados no es excusa para no cumplir horarios”, “Comprendo su enojo, pero el problema es que no puedes hacer coincidir la finalización de jornada de cierre del establecimiento con su salida” y “Yo media hora antes dejo de serie ciertas cosas”.



¿Qué opinas sobre esta situación? ¿La mesera tiene razón o los clientes?