¿Quién es 'La empresaria millonaria' que fue acusada de homofobia en redes? Conoce su historia

Hoy en día la fama se consigue en las redes sociales y videos virales de TikTok son la clave para el éxito. Si bien pocos apuestan por YouTube en la actualidadad, una mujer se volvió popular gracias a su personaje llamado 'La empresaria millonaria'.

¿Quién es 'La empresaria millonaria' y por qué se hizo famosa?

Se trata de Maria Jose Villavicencio Celi, que a sus 39 años se volvió una creadora de contenido e influencer por aparecer en la serie 'Luz María, historias de la vida', la cual ahora tiene una gran cantidad de seguidores en Youtube debido a su temática donde muestran historias reflexivas.

Los videos más populares son aquellos donde sale como 'La empresaria multimillonaria', personaje que se distingue por llevar puestos vestidos, zapatillas altas, maquillaje y una coleta larga de peinado.

Originaria de Ecuador, la famosa explicó en una reciente entrevista realizada el 14 de julio de 2022 en el programa de radio 'La Caminera', que trabaja para una productora llamada Ecuamedios donde es actriz y escritora de algunos capítulos de 'Luz María, historias de la vida', aunque no especificó desde qué año.

Su primer video fue publicado en septiembre de 2021 y poco a poco, se dio a notar por su canal de YouTube que hoy cuenta con 1.29 millones de suscriptores. De hecho, algunos de los materiales han alcanzado hasta las 13 millones de vistas en América latina.

Confesó que el éxito de los videos se da debido a que algunas de las historias que muestran en Internet están basadas en su propia experiencia, ya que en el pasado ha sido discriminada por su estatura.

"Se han hecho virales porque son cosas que me han pasado en la vida real. Otras cosas son inventadas de su cabeza. No copiamos a nadie, no estamos viendo qué historia le pegó a éste y la hacemos; aquí no hay ni plagio ni copia".



La seguridad y el estilo del personaje le dieron la oportunidad de viajar a la Ciudad de México, donde fue invitada a los Premios MTV MIAW 2022 el pasado 10 de julio.

Posteriormente, María José Villavicencio confirmó que estaría asistiendo a diversos eventos, pero la situación cambió debido a una grave acusación, pues la youtuber fue señalada de incumplir supuestamente una serie de contratos y discriminar a la comunidad LGBTQ+ al mostrar un comportamiento homofóbico.

'La empresaria millonaria' fue acusada de tener compotamientos homofóbicos en México

El productor mexicano Rodrigo Fragoso, fue quien de manera legal arremetió contra 'La empresaria millonaria' al levantar una denuncia en su contra y de su manager su hermana Estefania Valeria Gallegos Celi, el pasado 15 de julio.

"María José y su mánager comenzaron a gritar al equipo de trabajo de FRAGSALI Talent que la acompañaban en ese momento que "Debían cuidar la imagen de María José porque no les parecía estarse tomando fotografías con chicos sin playera y con hombres vestidos baratos y maquillaje de payaso", es parte del escrito oficial que compartió Fragoso.



La mujer ecuatoriana no comentó nada respecto a las acusaciones hasta el pasado 18 de julio, donde mediante un live en redes sociales intentó aclarar la situación.

María José Villavicencio respondió ante las supuestas acusaciones de homofobia

Durante su interacción con Diane Rodríguez, psicóloga y miembro activo de la comunidad LGBRQ+, María José Villavicencio negó rotundamente ser homofófica como lo asegura Rodrigo Fragoso.

"En donde se me acusa que soy homofóbica o transfóbica es completamente mentira, eso no tiene nada que ver, esa persona me está atacando directamente con mis seguidores, los más vulnerables para mí... él sabe que me afectaría muchísimo, porque sabe que la comunidad LGBT es el público que más apertura me ha dado".



Además apuntó que quien la demandó le está "haciendo mucho daño" al decir cosas que no son ciertas dejando en claro específicamente a la comunidad LGBTQ+ su postura al respecto.

'La empresaria multimillonaria' ha usado TikTok y la ayuda de otros creadores de contenido para probar su inocencia e incluso creó el hasthag #yocreoentimariajose.

En un segundo video José María afirmó que los Premios MTV MIAW fueron los que la contrataron de manera directa y no Rodrigo Fragoso. La infuencer por el momento no ha comentado si es responsable sobre el incumplimiento de contrato o no.