Mamá e hija confunden a internet, lucen idénticas: adivina quién tiene 45 y quién 22 años

Quien sorprendió en su perfil de Instagram fue la maestra de escuela, Joleen Díaz, quien a sus 45 años de edad luce un físico envidiable.

La maestra ha sorprendido con su apariencia, y es que los usuarios aseguran que parece la hermana de su hija, Meilani Kalei, de tan sólo 25 años.

Joleen Días, la 'gemela' de su hija

El aspecto juvenil de Joleen Díaz hace que a menudo la confundan como la ‘gemela’ de su hija.

Incluso, le dijo al portal LAD Bible, en 2020, que ha perdido la cuenta de las veces que se lo han dicho.

"Era bastante joven cuando la tuve, así que no es del todo imposible que podamos ser hermanas. (A Meilani) No creo que le importe. Mientras crecía, a menudo escuchaba a la gente decirme que pensaban que era hermana de mi hija”, dijo.

Joleen Díaz y su hija Meilani

La influencer Joleen Díaz, a sus 45 años, es llamada por los usuarios como "la mamá más sexy del mundo".

Se unió a instagram en agosto de 2013 y se convirtió en noticia por su notable físico.

En diciembre de 2021, en una nota compartida por la revista People, señaló que la relación con su hija es como cualquiera y hasta salen en citas dobles.

"Cuando ambas estamos viendo gente, a menudo vamos a jugar bolos, al cine, caminatas, a la playa. Meilani me pide consejo sobre las citas todo el tiempo. Me encanta que confíe en los consejos que le doy. Siento que está bien equilibrada en las citas y me alegro de que mis experiencias puedan ayudarla", expresó.

Los problemas de 'su juventud'

Aunque pareciera que su apariencia es un privilegio, en ocasiones le ha traído problemas; como cuando la expulsaron de la aplicación de citas Hinge porque no creían que tenía 44 años.

"Es gracioso, creo que la gente piensa que soy una cuenta falsa y me denuncia. Podría vincular mi Instagram a mi perfil, lo que probablemente ayudaría a demostrar que realmente soy yo, pero no lo hago porque creo que mis redes sociales no presentan la persona sencilla y realista que soy", dijo a People.



Aclaró que jamás ha pensado en salir con alguien que esté en la misma edad que su hija, pese a que a menudo es contactada por alumnos de secundaria.

El secreto de Joleen Diaz para la 'eterna juventud'

La influencer confesó al portal LAD Bible, en 2020, sus secretos para mantenerse siempre joven.

Llevar una rutina saludable y estar alejada de las bebidas alcohólicas, le han dado buenos resultados.

Jolee Díaz asegura que cuida de manera rigurosa su piel, pues vive en California en donde el protector solar es su básico de todos los días.

"Cuido religiosamente mi piel. Empecé a cuidar mi piel a una edad temprana, alrededor de los 12 o 13 años. Mi mamá solía comprar Mary Kay y yo usaba en secreto sus productos para el cuidado de la piel”, confesó.



Además de los cuidados de su rostro, consume un suplemento que aseguró la ayudó a mejorar su piel.

"Un producto que ha mostrado un cambio dramático para mí. Lo he estado usando durante aproximadamente un año y medio, y he visto que mi piel mejora cada vez más", expresó.