Mamá deja que su hijo vaya con falda a la escuela y lanza poderoso mensaje a quienes la critican: "No daré marcha atrás"

Esto no tiene que ver con su identidad sexual, ya que, a su corta edad, Theo se identifica como un niño, a pesar de que elige su ropa sin importarle el género (pues se ha definido en pleno siglo XXI que la ropa no lo tiene), sino que sólo se decide a usar algo dependiendo de cómo se siente, según asegura el diario escocés 'The Sun'.