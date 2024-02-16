Madre de 35 años analiza las tendencias de la Generación Alfa desde la escuela de su hija: nunca te sentirás tan fuera de “onda”

Faith Hitchon, una madre de 35 años que reside en California, se ha convertido en una especie de traductor para los millennials sobre las últimas tendencias, en todos los ámbitos, desde moda, jerga y comportamiento de la Generación Alfa, conformada por todos aquellos nacidos entre la década de 2010 y principios de la de 2020.

Mamá millennials explica últimas tendencias de la Generación Alfa

Con una hija en secundaria, para Faith Hitchon ha sido fácil infiltrarse en el ‘enigmático’ mundo de la Generación Alfa a quienes observa y analiza con detenimiento desde la fila que hace cada día para recoger a su adolescente en la escuela.

Motivada por la curiosidad y el análisis que debatía en privado con su hija sobre el comportamiento de su ‘especie’, la mamá millennial decidió lanzar una serie en TikTok en la que desmenuza detalles que van desde la moda de los adolescentes hasta accesorios y el modo en el que ahora se comunican.

Madre de 35 años analiza las tendencias de la Generación Alfa desde la escuela de su hija. Imagen TikTok



Las grabaciones de Faith suman por separado millones de reproducciones volviéndose viral en redes sociales donde más de una mamá le ha agradecido pues es como si les dieran una guía para entender a sus hijos.

“Ni se te ocurra usar pantalones que siquiera insinúen que te quedan ajustados. Ni siquiera pruebes unos jeans de pierna recta, es como apenas dejar la marca. Si haces algo, si escuchas algo, esa es la conclusión. Los parches para espinillas Starface son moneda social. También me han dicho que reemplazan el dinero, por lo que puedes cambiarlos por otras cosas. Pero son absolutamente un accesorio, no sólo una necesidad, sino ambas cosas”, dijo en uno de sus videos con más vistas.



En uno más, la mujer pidió a los de su generación deshacerse de los PopSocket pues es como si llevaran en la frente un letrero exponiendo su edad; además, hizo un análisis sobre los nuevos gestos, saludos y hasta forma en la que se comunica la Generación Alfa.

“El próximo también es en gran medida un ataque a los millennials, y pido disculpas de antemano porque a mí también me duele. Lanzar un linda señal de amor y paz cuando intentas tomarte una linda y divertida selfie ya no existe; de hecho, mi hija siempre me dice ‘me da vergüenza’ cuando lo hago. Sin embargo, es aceptable hacer un corazón, o si realmente quieres impresionar, puedes hacer el corazón grande con el dedo medio”, dijo.

Mamá millennials responde a críticas

Aunque, muchos de sus seguidores se divierten con su contenido y hasta lo agradecen, también hay detractores a los que Faith Hitchon se ha dirigido.