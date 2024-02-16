Entretenimiento

Madre de 35 años analiza las tendencias de la Generación Alfa desde la escuela de su hija: nunca te sentirás tan fuera de “onda”

Faith Hitchon se ha convertido en una traductora para los millennials sobre los movimientos de la Generación Alfa y muchas mamás le agradecen.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

placeholder_default_share-le.jpeg
Por:
Paulina Flores.
Video Mamás latinas vs mamás gringas: este trend muestra todas sus diferencias (incluida la temida chancla)

Faith Hitchon, una madre de 35 años que reside en California, se ha convertido en una especie de traductor para los millennials sobre las últimas tendencias, en todos los ámbitos, desde moda, jerga y comportamiento de la Generación Alfa, conformada por todos aquellos nacidos entre la década de 2010 y principios de la de 2020.

Mamá millennials explica últimas tendencias de la Generación Alfa

PUBLICIDAD

Con una hija en secundaria, para Faith Hitchon ha sido fácil infiltrarse en el ‘enigmático’ mundo de la Generación Alfa a quienes observa y analiza con detenimiento desde la fila que hace cada día para recoger a su adolescente en la escuela.

Motivada por la curiosidad y el análisis que debatía en privado con su hija sobre el comportamiento de su ‘especie’, la mamá millennial decidió lanzar una serie en TikTok en la que desmenuza detalles que van desde la moda de los adolescentes hasta accesorios y el modo en el que ahora se comunican.

Madre de 35 años analiza las tendencias de la Generación Alfa desde la escuela de su hija.
Madre de 35 años analiza las tendencias de la Generación Alfa desde la escuela de su hija.
Imagen TikTok

Más sobre Entretenimiento

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog
0:58

Cangrejo le roba una cámara a un buzo bajo el mar: Trató de hacer un videblog

Cultura Pop
Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis
1:03

¿El fin del mundo será en 2025? La Biblia revela las señales del inicio del Apocalipsis

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?
0:59

Usan genes de mamuts para crear 'ratones lanudos': ¿Podrán revivir animales extintos?

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop


Las grabaciones de Faith suman por separado millones de reproducciones volviéndose viral en redes sociales donde más de una mamá le ha agradecido pues es como si les dieran una guía para entender a sus hijos.

“Ni se te ocurra usar pantalones que siquiera insinúen que te quedan ajustados. Ni siquiera pruebes unos jeans de pierna recta, es como apenas dejar la marca. Si haces algo, si escuchas algo, esa es la conclusión. Los parches para espinillas Starface son moneda social. También me han dicho que reemplazan el dinero, por lo que puedes cambiarlos por otras cosas. Pero son absolutamente un accesorio, no sólo una necesidad, sino ambas cosas”, dijo en uno de sus videos con más vistas.


En uno más, la mujer pidió a los de su generación deshacerse de los PopSocket pues es como si llevaran en la frente un letrero exponiendo su edad; además, hizo un análisis sobre los nuevos gestos, saludos y hasta forma en la que se comunica la Generación Alfa.

“El próximo también es en gran medida un ataque a los millennials, y pido disculpas de antemano porque a mí también me duele. Lanzar un linda señal de amor y paz cuando intentas tomarte una linda y divertida selfie ya no existe; de hecho, mi hija siempre me dice ‘me da vergüenza’ cuando lo hago. Sin embargo, es aceptable hacer un corazón, o si realmente quieres impresionar, puedes hacer el corazón grande con el dedo medio”, dijo.
@faithgirlypop

Trend report volume 3 from the trenches of raising a GenA. Per usual pls dont be offended by any of this, just for fun! #trendreport #middleschool #trendforecasting

♬ original sound - faithgirlypop

Mamá millennials responde a críticas

Aunque, muchos de sus seguidores se divierten con su contenido y hasta lo agradecen, también hay detractores a los que Faith Hitchon se ha dirigido.

“Para todos los que se sintieron tan ofendidos e irritados por mi último video, no estoy diciendo que deban seguir las tendencias de los estudiantes de secundaria. Puedes quedarte con tus jeans ajustados, simplemente estoy en estas gabardinas de la escuela secundaria con mi hija, trabajo en moda y estas cosas me parecen fascinantes. Así que haz con esta información lo que quieras. Estará bien”, compartió en una de sus publicaciones.
Relacionados:
EntretenimientoPremio Lo NuestroTendencias

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD