Maestro de primaria se roba el show en festival de Navidad por su animado baile: "Ama su trabajo"

El maestro de una escuela primaria se hizo viral en TikTok al ser captado en video durante el festival navideño de sus alumnos.

El clip fue subido el pasado 8 de noviembre por la usuaria 'Manzanita jugosita' (@ojitosnegro.flakita) en dicha red social y ya cuenta con más de 7.7 millones de reproducciones, 1.3 millones de 'me gusta' y casi mil comentarios.

¿Cómo fue que se volvió viral un maestro en el festival navideño de sus alumnos?

En el video, logran verse, en lo que parecen ser unas canchas techadas, unas niñas vestidas con trajes navideños y gorros de Santa Claus, bailando frente a varios padres de familia, con un árbolito de Navidad detrás de ellas.

Las pequeñas se contonean rítmicamente, mientras que su maestro, vestido con pantalones de mezclilla, playera, tennis rojos y gorro de Santa Claus, intenta animarlas desde las gradas de los padres, bailando también, quizás recordándoles los pasos, sacándolos con mucha actitud, entusiasmo y ánimo.

El profesor baila y brinca con toda la energía sin tapujos, mientras los padres disfrutan de la presentación, sin embargo, él fue captado por varios teléfonos celulares de presentes a los que les llamó la atención, cautivándolos y robándose el show.

En el video, la usuaria escribió como descripción: "Cuando vas a la presentación de tu hija, pero el profe se roba el show. Se sabía más de 14 coreografías. Ojalá yo tuviera esa energía a mi edad".

¿Qué opinaron los usuarios de TikTok de este video viral?

Muchos internautas aplaudieron el amor, el compromiso y el entusiasmo que el maestro le imprimió a dicha presentación escolar.

"Ama su trabajo", "Los niños recordarán eso toda la vida", "¿Dónde está pa' inscribir a mi chamaco?", "Te amo, maestreo que baila junto a sus alumnos sin pena", "Eso es vocación", "Yo de profe", "Como profesor debes bailar junto con tu grupo para motivarlos", "Profes influyentes", "Bravo por todos los profes que damos más", escribieron algunos.



Aunque, debido a la elección de la canción de fondo, muchos aseguraron que sólo se trató de un comercial de la marca 'Glade'.

"¿Alguien se dio cuenta de que es publicidad?", "Patrocinado por Glade", "Me metieron un comercial y ni cuenta me di", "Me tragué un anuncio", mencionaron.



Como este profesor, varios docentes se han vuelto virales en TikTok al esforzarse por enseñarles un poco más a sus alumnos y dar de más en sus clases. Miles de personas les han aplaudido su amor por esta noble profesión que forma a los seres humanos del mañana.