Maestra exhibe a alumnos copiones y los reprueba, pero Internet los defendió: “Grandes mentes piensan igual”
Aunque la maestra mostró pruebas de la 'trampa' de sus alumnos, en redes sociales abogaron por ellos con las justificaciones más divertidas.
Maestra exhibe a alumnos en redes y desata debate
En una historia más de la vida real que termina expuesta en redes sociales se cuenta la queja de una maestra, quien terminó reprobando a un grupo de alumnos al descubrir que sus trabajos eran una copia.
A través de la cuenta de TikTok Cass Loera fue compartida una grabación en la que se escucha a la maestra exhibir la ‘trampa’ que los estudiantes harían y es que los trabajos impresos eran completamente iguales.
“Estoy calificando trabajos y les tapo la identidad a los copiones, pero ustedes vean. Ahí les va, juzguen ustedes”, manifiesta la profesora.
Momentos después dio un recorrido por las seis tareas que prácticamente era un mismo trabajo impreso varias veces, aunque uno, destacó la maestra, le había dibujado unas esferas de colores para disimular, aunque no ayudó de mucho, pues la calificación fue la misma para todos.
“Reprobando copiones”, se lee sobre la grabación que hasta el momento suma más de 5 millones de reproducciones, el más visto de la serie de publicaciones en las que la maestra comparte parte de su día a día como docente.
Pese a las pruebas mostradas, la postura de la maestra de reprobar a los alumnos fue debatida por los usuarios de dicha plataforma, quienes, en su mayoría, salieron en defensa de los estudiantes.
Profesora reprueba a sus alumnos por copiones y en TikTok los defienden
A través de la zona de comentarios, los internautas salieron en defensa de los alumnos, poniendo a consideración el que se trataba de un mismo trabajo, con mismas preguntas que, en su lógica, deberían tener las mismas respuestas.
“Es que son las mismas preguntas, además son del Cecyte, qué esperaban”; “Son las mismas tareas, misma respuesta o quieren que estén mal, están aprendiendo a trabajar en equipo que es muy importante en una empresa”; “Las respuestas son iguales porque las preguntas, también son iguales”; “Cómo van a copiar, si son las mismas preguntas y estudiaron mucho es obvio que las respuestas van a ser las mismas”; “Pues a todos les enseño lo mismo por qué tendrían que sacar distinto”; “El segundo de las pelotitas todavía le echó ganas”; “Las grandes mentes piensan igual...”, “Ya no los hacen cómo antes, uno le cambiaba la palabra, letra, hasta les hacía diseño para que piensen que es diferente”, se lee entre los comentarios.