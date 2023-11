Madre rompe en llanto porque no la dejaron entregar a su hijo en el altar: "Su mujer es tóxica"

Una señora desató polémica en TikTok y ganó 7.6 millones de reproducciones, volviéndose viral por un video en el que acusa a su nuera de no dejarla entregar a su hijo en el altar en plena boda.

Sin lugar a dudas los 'story times' sobre historias entre ciertas mujeres y las madres de sus parejas son algunas de las que más nos entretienen en redes sociales, sin embargo, la mala relación suegra-nuera fue un paso más allá luego de que Grace denunciara desde su cuenta oficial de dicha red social (@famde3ygemelos1) que tuvo que abandonar el enlace matrimonial de su hijo luego de que su nuera le hiciera un terrible desaire.

¿Qué pasó en el video donde la madre del novio rompe en llanto por no poder entregarlo en el altar?

Grace, a quien puede verse genuinamente conmocionada fuera del recinto donde se llevó a cabo la boda religiosa de su hijo en el estado de Aguascalientes, México, grabó un video para TikTok en el que se le ve llorando sin poder detener las lágrimas, con la frase "Nunca hagan menos a su madre", durante todo el clip.

"A veces, hablando las penas son mejor. Me tocó venir a la boda de mi hijo. Con tanta ilusión que me fui a cambiar, me fui a pintar, me compré mi vestido para entregar a mi hijo hoy en su día, pero como la mujer no me quiere. La mujer es tóxica a final de cuentas. Bueno, me retiro de la boda donde no soy requerida", contó la madre del novio.



La señora aseguró que su hijo entró a la iglesia "como huérfano", porque su ahora esposa no quiso que ella la entregara.

"Me hicieron esto. Y la verdad no me quedo, porque no he parado de llorar y para qué. ¡Qué vergüenza! Ya hasta el maquillaje se me corrió", expresó.

Grace explicó que ella había accedido a no entregar a su hijo ante Dios en una prmera instancia, porque les hicieron creer a ella y a él que los novios iban a entrar juntos a la iglesia, pero que finalmente a su nuera sí la entregaron y su hijo entró solo, "como perro por su casa", lo cual indignó completamente a la madre del joven.

"Le deseo lo mejor a mi hijo y lo amo mucho, pero mi presencia está demás aquí", concluyó la mujer, quien además mostró su vestido y lo bella que se veía para ese día tan especial.

Poco después, la internauta subió otro video explicando que prefirió irse a cenar y ya no volver a donde no se sentía querida.

¿Cómo reaccionaron los usuarios de TikTok al video de la madre a la que no dejaron entregar a su hijo en el altar?

El video se viralizó en TikTok y desató polémica, pues algunos aseguraron que la señora se victimizaba y que su hijo debía darle su lugar a su ahora esposa, mientras que otros la apoyaron y empatizaron con ella".

"Madre es madre, hay que ser empáticos", "Ánimo, señora Grace, no vale la pena llorar por un hijo, es usted una gran señora y madre", "Quisiera escuchar la versión de la nuera", "La mamá es la mamá", "La boda es de 2 personas: Novio y novia, la mamá va sentada y el novio esperando a su esposa en el altar", "Si la novia dice no, se chin*a", "Mmmm... No lo sé, Rick, ¿por qué no te quiere tu nuera?", "La madre siempre va a estar para uno y la mujer puede que mañana te deje por otro", fueron algunos de los polarizados comentarios.

