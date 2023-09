Luisito Comunica alarma a sus fans al compartir agresiones de vendedor de paletas: "Él fue el que me golpeó"

En su video, colocó la leyenda: "Moraleja: No respondan a las ofensas de la gente en la calle, porque pueden ser violentos". Ya más tranquilo mencionó: "No entiendo cómo todo escaló tan rápido, tal vez nuestro carnal no estaba en sus 5 sentidos, tal vez había ingerido alguna sustancia, tal vez estaba teniendo un mal día y explotó, de cualquir manera no justifica el golpazo que me metió y quiero agradecer a las personas en la calle que intervinieron, porque vitaron que sucediera algo peor. Yo no sé qué había en la bolsa de ese carnal, chance y era su dedo, pero uno nunca sabe".