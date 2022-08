Ladrón dejó que su víctima contestara una llamada durante el robo: no quería causarle problemas

En TikTok existen toda clase de historias virales que van desde personas que enfrentan con valentía situaciones difíciles, como el hombre que peleó contra un cocodrilo con una sartén, hasta anécdotas curiosas acerca de robos.

Alan Cruz, joven de origen mexicano, contó en la red social la razón por la que un asaltante le permitió responder una llamada importante antes de llevarse su celular.

Ladrón permite a joven responder llamada durante robo

El 2 de agosto de 2022, el usuario de TikTok compartió un breve video donde menciona que no puede olvidar la ocasión en que, en medio de un robo, un ladrón le autorizó que se comunicara con su novia para evitar problemas en su relación sentimental:

“El asaltante me dijo ‘Contéstale, no vaya a pensar que estás con otra mujer. No te quiero meter en problemas'", expresó en el video.



Aunque no especificó cuánto tiempo habló con su novia, Alan mencionó que el hombre lo esperó hasta que terminó la llamada para quitarle su celular. Cuando se alejaba de la escena donde sucedió el atraco, el asaltante soltó la frase: “Mujeres ja, ja, ja”.

Usuarios llaman "considerado" a ladrón y comparten anécdotas de robos

El video de Alan Cruz se hizo popular en TikTok, donde cuenta con más de 170 mil ‘me gusta’ y cerca de 1,000 comentarios en donde los usuarios tomaron con humor la situación e incluso aplaudieron la acción del asaltante:

“Considerado el Sr. Hurtado”, “Los modales hacen al hombre”, “El ratero: ‘Soy un villano, pero no un monstruo, amigo’”, “Considerado el vato”, “Ja, ja, ja se pasó”, “Qué agradable sujeto”, “Ja, ja, comprensivo”.



Otro internauta aseguró que vivió una situación similar; sin embargo, en lugar de dejarle hacer una llamada, el ladrón le entregó una de sus pertenencias para que pudiera comunicarse con sus seres queridos:

“Me paso algo similar, el asaltante me dio mi chip y me dijo que para que mi familia no se preocupara cuando me quisieran marcar”.



Luego de leer esto, otros usuarios de TikTok se animaron a compartir su anécdota en la sección de comentarios:

“A mí un asaltante me abrazó y gritó: '¡estamos jugando!', para que los carros que pasaban no pensaran que sí me estaba asaltando”, “A mí me asaltaron y no tenía cel. Solo tenía 100 pesos (4.89 dólares) y se los ofrecí, pero me dijo: ‘No, no te preocupes, así está bien’ y yo: ‘¿Seguro?’ y él: ‘Sí’”, “A mí me asaltaron, vieron que tenía un celular 'tamagochi' (viejo), de esos que ni cámara tienen. Me dijeron ‘pobre’ y se fueron sin quitarme nada”.