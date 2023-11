Telescopio y lámparas de noche: jóvenes ciegos provocan risas al revelar los peores regalos que han recibido

Un par de amigos ciegos le hicieron el día a más de uno en TikTok al revelar de la manera más divertida cuáles han sido los peores regalos que han recibido.

Y es que, todos en este mundo hemos recibido regalos a los que, más allá del detalle, no le encontramos sentido.

Jóvenes ciegos revelan los peores regalos que les han dado

El primero de ellos, Sergio a la Mar, comenzó con el insólito conteo compartiendo que en alguna ocasión le regalaron un póster.

“Aún no sé de qué soy fan”, dijo con humor.



El segundo en hablar fue Iván López, quien no pudo contener las carcajadas al contar que a alguien le pareció buena idea obsequiarle un telescopio.

“Cómo no me gusto, a ver si me pueden regalar un microscopio”, dijo en medio de risas.



La siguiente anécdota de Sergio causó sensación entre los internautas, pues contó que, en otra ocasión, de regalo, lo llevaron al cine a la proyección de WALL·E.

“¿Han visto WALL·E? Peliculón, ‘Waaalleee’. Una hora así. La peli de mi vida”, imitó el joven haciendo referencia en que en la película son casi nulos los diálogos.



Iván no se quedó atrás y derribó el regaló anterior al relatar que también recibió como obsequio una lámpara de noche.

“Así para no tener que levantarme a encender la luz, para leerme un libro”, dijo de broma, aunque, resaltó, que también le han regalado libros de tinta.



A este le siguió uno más de Sergio, quien recordó la vez que recibió un helicóptero teledirigido, mismo que le duró prácticamente lo que tardó en aprender a encenderlo.



Entre carcajadas, Iván dijo que alguien le dio un globo terráqueo para “elegir los sitios que no iba a ver nunca”.

Internautas reaccionan a los increíbles regalos que jóvenes ciegos han recibido

Las reacciones no se hicieron esperar en la zona de comentarios donde aplaudieron el humor con el que los jóvenes españoles dieron detalles sobre sus peores regalos y aprovecharon para preguntar cuál sería un buen obsequio para ellos.

"Me alegro de que vean la vida con humor”; “Qué mal, pero ya en serio, ¿cuál sería un buen regalo para una persona que recién se quedó ciega?”; “Que graciosos son. Le ponen alegría a la vida”; “Está cuenta es de las que sigo, una de las mejores sin duda alguna, los felicito como se toman la vida con humor. Los adoro”, son algunos de los mensajes que recibieron.