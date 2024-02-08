Excluyen a joven con Síndrome de Down del equipo de porristas y sorprende a TikTok por su manera de bailar

Video Los pasos de baile de esta pequeña son tan adorables ¡que hasta Chayanne quedó fascinado!

TikTok se volvió uno de los medios más importantes donde las personas suben videos sin saber que en cuestión de horas podrían volverse virales, tal como le pasó a Emmie Tallent, quien se llevó una grata sorpresa en redes sociales.

Emmie Tallent, la joven con Síndrome de Down que se viralizó en TikTok por su forma de bailar

La joven de 13 años con Síndrome de Down es una estudiante que cursa la secundaria en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, y como muchas chicas deseaba formar parte del equipo de porristas para poder bailar frente a toda la escuela.

De acuerdo con 'People', Emmi trató de ingresar; sin embargo fue excluida por sus compañeras inmediatamente. La estudiante ya había formado parte de la escuadra en años pasados y hasta asistió en diversos veranos a un campamento para porristas, pero aún así no la aceptaron.

Su madre Sydnee explicó en entrevista con la famosa revista que para su hija no fue nada fácil escuchar que no sería porrista escolar y no entendió lo que pasó de manera inmediata.

“Ella no entendió ni siquiera después de que el entrenador se lo explicó y yo se lo expliqué. Ella seguía repitiendo '¡Estoy en el equipo!'. Creo que no empezó a notarse hasta aproximadamente una semana después, cuando estábamos hablando sobre el próximo juego y ella comenzó a llorar".

Imagen @emmiedanger / TikTok



Todos pensaron que la estudiante tardaría mucho en recuperarse; no obstante, para sorpresa de su familia, demostró su talento como bailarina cuando el equipo de porristas estaba actuando en el gimnasio de su escuela.

Mientras ellas realizaban en el centro del lugar una coreografía al ritmo de la canción 'Rock and Roll' de Gary Glitter, Emmie comenzó a hacer los mismos pasos dejando en claro que se aprendió el baile.

Fue su hermana quien decidió grabar este increíble momento con su celular y postearlo en TikTok e Instagram bajo el título "La chica no entró en el equipo de porristas, pero no le importa", acumulando atención de inmediato y miles de 'me gusta'.

De hecho, ella fue quien explicó que Emmie no entró a la escuadra por falta de lugares y dejó de lado que se tratara de un caso de discriminación, debido a que la escuela siempre le ha brindado apoyo.

Internet le mostró su apoyo después de quedar fuera del equipo de porristas

En los comentarios de los clips las personas no dejaron de felicitar a la chica por su actitud, capacidad de aprendizaje y la manera en que bailó.

"¡¡¡No dejes que nada se interponga en tu camino!!! ¡Vamos chica!", "¡Desearía que estuvieras en mi equipo de animadoras!", "¡¡Emmie, eres increíble!! ¡¡Tan gran animadora e inspiración!! ¡¡Mírate!! ¡Eres increíble!", "¡Lo hiciste increíble! ¡¡Mantén el espíritu en alto!!", "Ahora todos te vimos animar e hiciste un trabajo excepcional. ¡Bien por ti, cariño!", "Eres una inspiración para la comunidad", "¡Esto es impresionante"Siempre sigue tus sueños" o "Brilla Emmie", es lo que expresaron al respecto.



