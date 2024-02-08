TikTok

Excluyen a joven con Síndrome de Down del equipo de porristas y sorprende a TikTok por su manera de bailar

Los jóvenes con capacidades diferentes han demostrado en redes sociales que pueden lograr cualquier cosa e incluso dar lecciones importantes, así como la siguiente chica.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

lili_diaz.jpg
Por:
Lili Diaz.
Video Los pasos de baile de esta pequeña son tan adorables ¡que hasta Chayanne quedó fascinado!

TikTok se volvió uno de los medios más importantes donde las personas suben videos sin saber que en cuestión de horas podrían volverse virales, tal como le pasó a Emmie Tallent, quien se llevó una grata sorpresa en redes sociales.

Emmie Tallent, la joven con Síndrome de Down que se viralizó en TikTok por su forma de bailar

PUBLICIDAD

La joven de 13 años con Síndrome de Down es una estudiante que cursa la secundaria en Chattanooga, Tennessee, Estados Unidos, y como muchas chicas deseaba formar parte del equipo de porristas para poder bailar frente a toda la escuela.

De acuerdo con 'People', Emmi trató de ingresar; sin embargo fue excluida por sus compañeras inmediatamente. La estudiante ya había formado parte de la escuadra en años pasados y hasta asistió en diversos veranos a un campamento para porristas, pero aún así no la aceptaron.

Su madre Sydnee explicó en entrevista con la famosa revista que para su hija no fue nada fácil escuchar que no sería porrista escolar y no entendió lo que pasó de manera inmediata.

“Ella no entendió ni siquiera después de que el entrenador se lo explicó y yo se lo expliqué. Ella seguía repitiendo '¡Estoy en el equipo!'. Creo que no empezó a notarse hasta aproximadamente una semana después, cuando estábamos hablando sobre el próximo juego y ella comenzó a llorar".
Imagen @emmiedanger / TikTok

Más sobre TikTok

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral
1:56

Así son los taxis autónomos, que se manejan solos: el video de una joven sorprendida se hace viral

Cultura Pop
Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad
0:57

Niño se lleva un dulce de una tienda sin permiso y su mamá le da una lección de honestidad

Cultura Pop
Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada
1:00

Mujer estadounidense evita que migrantes latinos sean deportados: Así los ayudó en una redada

Cultura Pop
¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?
0:52

¿Qué es la Teoría de marzo y por qué está provocando pánico en TikTok?

Cultura Pop
Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?
0:44

Canadienses y mexicanos le cambian el nombre al café americano, ¿es venganza por el Golfo de México?

Cultura Pop
Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando
0:48

Organizan carnaval con temática de ‘El juego del calamar’: El Líder era el más animado bailando

Cultura Pop
Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate
1:02

Jóvenes organizan cena de cumpleaños a su mamá y ella las rechaza: Video causa debate

Cultura Pop
Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?
0:55

Ballena jorobada supuestamente se tragó un bote con turistas, ¿el video es real o un montaje?

Cultura Pop
Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!
0:56

Ardilla les roba su pan, arruina el picnic y se vuelve viral: ¡Huyó a toda velocidad!

Cultura Pop
Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?
1:16

Batalla entre dron y perro robot sorprende al Internet: ¿Así se verá el Apocalipsis tecnológico?

Cultura Pop


Todos pensaron que la estudiante tardaría mucho en recuperarse; no obstante, para sorpresa de su familia, demostró su talento como bailarina cuando el equipo de porristas estaba actuando en el gimnasio de su escuela.

Mientras ellas realizaban en el centro del lugar una coreografía al ritmo de la canción 'Rock and Roll' de Gary Glitter, Emmie comenzó a hacer los mismos pasos dejando en claro que se aprendió el baile.

Fue su hermana quien decidió grabar este increíble momento con su celular y postearlo en TikTok e Instagram bajo el título "La chica no entró en el equipo de porristas, pero no le importa", acumulando atención de inmediato y miles de 'me gusta'.

De hecho, ella fue quien explicó que Emmie no entró a la escuadra por falta de lugares y dejó de lado que se tratara de un caso de discriminación, debido a que la escuela siempre le ha brindado apoyo.

PUBLICIDAD

Internet le mostró su apoyo después de quedar fuera del equipo de porristas

En los comentarios de los clips las personas no dejaron de felicitar a la chica por su actitud, capacidad de aprendizaje y la manera en que bailó.

@emmiedanger

I aspire to have an ounce of her confidence. _________________________________ #cheer #cheerleading #cheerleader #peprally #letsgo #confidence #confidenceiskey #didntmakethecut #downsyndrome #downsyndromeawareness

♬ original sound - Emmie Tallent
"¡¡¡No dejes que nada se interponga en tu camino!!! ¡Vamos chica!", "¡Desearía que estuvieras en mi equipo de animadoras!", "¡¡Emmie, eres increíble!! ¡¡Tan gran animadora e inspiración!! ¡¡Mírate!! ¡Eres increíble!", "¡Lo hiciste increíble! ¡¡Mantén el espíritu en alto!!", "Ahora todos te vimos animar e hiciste un trabajo excepcional. ¡Bien por ti, cariño!", "Eres una inspiración para la comunidad", "¡Esto es impresionante"Siempre sigue tus sueños" o "Brilla Emmie", es lo que expresaron al respecto.


¿Ya habías visto este video viral de TikTok? Dinos en los comentarios.

Te podría gustar también:

Relacionados:
TikTokSíndrome DownHistorias virales

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Sin ti no puedo
Instintos
Papá Soltero
Gratis
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD