Joven revela lo que experimentó al estar muerto 5 minutos e impactó a TikTok: ¿salió de la Matrix?

En un revelador video publicado en la popular plataforma de redes sociales TikTok, un joven identificado como Jesús Gerardo, alias @soyeljesusgerardo, compartió su impactante experiencia tras haber experimentado muerte clínica durante cinco minutos después de un accidente que sufrió hace tres años.

Con más de 60 mil "likes" acumulados hasta el momento, su testimonio ha dejado a miles de usuarios atónitos y reflexionando sobre la vida y la muerte.

Joven revela lo que vio al morir e impacta a TikTok: video viral

En el video, que ha captado la atención de usuarios de todas partes, Jesús Gerardo narra con asombrosa calma y sinceridad su experiencia en el más allá. Contrariamente a las percepciones comunes sobre una "luz al final del túnel" o reuniones con familiares fallecidos, el joven afirmó que durante su breve paso por la muerte, no sintió ni vio absolutamente nada.

"En realidad no vi ni sentí nada. Más bien es raro de explicar, ni siquiera sé totalmente qué es lo que sucedió... Lo voy a decir así, es como si nunca hubieras nacido. Si no hubiera despertado seguramente ni me hubiera dado cuenta de que pasó", expresó.



Su relato se ha vuelto viral, generando miles de comentarios que oscilan entre el asombro, la incredulidad y la empatía. Jesús Gerardo admitió que este episodio cambió radicalmente su perspectiva sobre la vida y la muerte, llevándolo a obsesionarse con el tema y a cuestionar las creencias populares. Tras cuidadosa reflexión, el joven declaró estar 80 por ciento seguro de que no hay nada después de la muerte.

El joven invitó a sus seguidores a aprovechar al máximo cada día de sus vidas. Dirigiéndose especialmente a los jóvenes, a menudo sumidos en las preocupaciones cotidianas, Jesús Gerardo les recordó que cada momento es valioso y que deben disfrutar de lo que tienen.

"Disfruten su vida, porque nunca sabes cuándo va a terminar y realmente no sabemos si después de la vida vaya a haber algo más. Entonces este es el momento", dijo.

El video ha dado lugar a un fascinante debate en línea, con comentarios que van desde quienes apoyan sus conclusiones hasta aquellos que sugieren que su experiencia podría ser única. Muchos han compartido sus propias vivencias cercanas a la muerte, destacando la diversidad de perspectivas y sensaciones que rodean este enigma humano.

"Muchas veces depende de tus creencias, gente religiosa dice ver la luz y experimentar cosas", ""¿No notas algo diferente a tu alrededor? Algún evento que tu recuerdes y otros no", "Llevo meses sin poder de dormir por miedo a morir y no haya nada más", "O sea como dormir... Si no despertara, no me daría cuenta", "La muerte es algo que los humanos no podemos entender. No se puede explicar", se lee en los comentarios.