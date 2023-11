Joven critica a su amigo por sus tenis "clones": apuesta por no creerle y pierde dinero

En video, joven afirma que los tenis de su amigo no son originales, apuestan y resultado se viraliza en TikTok

Los tenis de marca son de los productos más clonados del mundo y existen réplicas que podrían aparentar ser verdaderos gracias a sus detalles y con esto en mente, un joven decidió apostar con su amigo 500 pesos mexicanos (alrededor de 30 dólares) respecto a si sus tenis Nike eran originales, pues él estaba seguro que eran clonados.

Su compañero aceptó y para comprobar si el par era legítimo asistieron a una tienda llamada DROP-SHOP ubicada en Sinaloa, México.

Los empleados del lugar fueron los que de hecho publicaron el video de los chicos entrando al lugar y fue allí que los estudiantes les explicaron que que querían saber si los tenis que tenía puestos uno de ellos eran reales, con el fin de saber quién debía pagar la apuesta.

"Si son originales yo le voy a dar 500 peso en caso de que no él me los da a mi", es loq eu comenta uno de ellos.



Fue así que un trabajador de la tienda se dedicó a atenderlos y primeramente, le pidió que se quitara uno de los tenis para examinarlo, después el joven aseguró que los compró en la app oficial de Nike, por lo que no deberían ser falsos.



Con un poco de confusión el hombre que estaba en el mostrador le habló a uno de sus compañeros para que verificara si eran originales o no, puesto que no estaba del todo seguro.

Tras una larga evaluación, los empleados les mostraron que sí son auténticos y por supuesto, la persona que tuvo la idea de hacer la apuesta quedó desanimada debido a que perdió su dinero.

El clip que fue publicado tanto en TikTok como Instagram el pasado 28 de noviembre, explotó con 19 millones de vistas y en los comentarios, primero se expresaron aquellos que estaban felices con el resultado, pues el joven que dudó de los tenis de su amigo fue el que tuvo que pagar.

"Para que aprenda a no humillar a sus amigos jaja", "Qué bueno que perdió el que dudó de los tenis", "Adoro ver los finales felices", "Eso le pasa por no creerle a su amigo", "Lo mejor es que realmente pensó que estaba en lo correcto y resultó ser todo lo contrario", "Su cara cuando pierde es genial lo merecía realmente", "Se le borró la sonrisa en corto jeje", "El final que estaba sí se cumplió" y "Excelente, gano quien quería y hasta le regalaron sparey para el mal olor, es lo que expresaron.

Acusaron al joven de ser un amigo "falso" por criticar los zapatos

Por otro lado, el mismo joven que cuestionó de la autencididad del modelo recibió comentarios negativos, pues los internautas aseguraron que en primer lugar él nunca debió criticar a su amigo por su calzado, sin importar que fuea legítimo o no.

"El verdadero amigo no te critica trae lo que trae puesto", "Todos sabemos la verdad los tenis y el amigo son falsos", "Nunca falta ese "amigo" que critica lo que te pones o usas, un horror rodearte de gente así", "Qué flojera andar demostrándole al amigo si tus tenis son o no", "El típico "amigo" que está atento a que traes y no soporta", "Un amigo nunca te cuestiona esas tonterías" y "A un amigo no le interesa si el calzado de su compa son originales o no, solo es el calzado de tu amigo y punto", resultaron ser otros.



Por último, se especuló que la supuesta apuesta fue montada por los mismos dueños de la tiend , pues desde que entran los chicos ellos comenzaron a grabar y actuaron de manera sospechosa, aunque no se especificó si lo fue o no.

¿Qué piensas acerca del video? Dinos en los comentarios.

Te puede gustar: