Joven cumple los sueños de su abuela antes de que muera: "Su cara de felicidad no tiene precio"

Joven se propuso cumplir todos los sueños de su abuela antes de que muera y documentó en TikTok cada detalle de su hazaña provocando lágrimas entre los usuarios de Internet.

Joven cumple el sueño de su abuela de viajar en avión a México

El creador de contenido español, Daniel Illescas, compartió en un video que sería México el primer destino de su viaje junto a su abuela de 85 años pues uno de sus sueños era conocer el caribe.

"Me he propuesto cumplir todos los sueños de mi abuela. Vamos a cumplir uno de ellos, ¿saben a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos, abuela? Nos vamos a Cancún a México, esa es otra cosa que nunca has hecho. Vas a estar por los aires 13 horas, me preguntaba si en el avión hay televisor", contó.



El joven destacó que su abuela nunca había viajado en avión y que este viaje también cumpliría los sueños de su madre, quien tampoco había salido nunca de su país natal.

"Al Caribe. Por primera vez va a tomar un avión, también nos acompaña mi madre. Estamos cumpliendo los sueños de mi abuela, pero también los de mi madre, porque mi madre tampoco nunca ha salido de España. Nos vamos para México, wey", compartió.

Abuela conmueve al conocer por primera vez el caribe

En los siguientes videos, el joven mostró la reacción de su abuela al viajar por primera vez en un avión que conmovió a los viajeros que le regalaron un aplauso al ver la emoción de abuela y nieto.

“10 horas de vuelo para cumplir el sueño de mi abuela de ir al Caribe”, anotó Daniel junto a la grabación en la que revela un poco de cómo fue el vuelo.



En los clips siguientes se pudo ver a la mujer de 85 años disfrutar de las paradisíacas playas de Cancún mientras su nieto era testigo.

“Sueño cumplido la abuela está en el Caribe”, presumió.



Daniel describió el recorrido como el “viaje que nunca olvidará”, pues además de bailar a pie de playa, disfrutar de unos tragos, bailar en una discoteca, la abuelita pudo ver, también por primera vez, animales, como delfines, en libertad.

“Cumplo el sueño de mi abuela de ver animales en libertad”, escribió junto a otro de los videos.



Los internautas quedaron conmovidos con la acción de Daniel y con la reacción de su abuelita al ver cumplidos sus sueños gracias a su nieto.

“Su cara de felicidad no tiene precio”; “Ojalá todos pudiéramos hacer esto”; “Es que soy fan de tu abuela y de lo que haces por verla brillar”; “¡Qué bonito, y la cara de tu abuela no tiene precio! ¡Qué regalo más maravilloso le has hecho y lo mejor es haber compartido esos días juntos!”, son algunos de los comentarios que se leen en la plataforma.