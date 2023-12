Graduado baila con el retrato de su mamá fallecida y hace llorar a TikTok: “No puedo imaginar su dolor”

Un joven conmovió las redes sociales al bailar el vals de su graduación de una forma diferente: lo hizo mientras sostenía una fotogarfía de su mamá fallecida.

Alumno baila el vals de su graduación con el retrato de su mamá fallecida

TikTok es proveedor de horas y horas de entretenimiento, gracias a los retos de baile y coreografías que cautivan a los usuarios alrededor del mundo; sin embargo, la plataforma también remueve fibras sensibles con emotivas historias como la de Cristóbal.

En un clip difundido en la famosa plataforma se observa una graduación escolar, en donde un grupo de alumnos baila el vals del brazo de su mamá.

Sin embargo, hay un joven que protagoniza uno de los momentos más conmovedores de la red, pues se le puede ver en medio del patio con el retrato de su mamá fallecida en brazos.



Con un gesto que transmite añoranza, Cristóbal se mueve al compás de la música, con los ojos casi cerrados como si se transportara a una dimensión en la que pudiera vivir este importante momento acompañado de forma física de su madre.

"Fuerza, campeón, no es fácil, pero mamá jamás dejará de protegerte", se lee sobre la grabación publicada en el perfil de la usuaria Carmen Segovia que hasta el momento registra más de 20 millones de reproducciones.



En otra grabación, compartida en la misma cuenta, se menciona la excelencia académica de Cristóbal y aseguran que su mamá estaría muy orgullosa de él.

"Mamá está orgullosa de ti porque eres un ejemplo a seguir por tus tres medallas que ganaste", escribió.

En otro video se ve al grupo de alumnos y a sus mamás rodear a Cristóbal, quien termina fundido en la muestra de cariño de sus compañeros.

Joven que baila con el cuadro de su mamá fallecida conmueve las redes

Aunque no se revelaron detalles sobre la historia de Cristóbal y su mamá, en la sección de comentarios muchas personas reconocieron su valentía y hablaron de lo satisfactorio que sería para su madre ver la gran persona en la que se está convirtiendo.

“Cristóbal no conozco tu historia, pero me emocioné hasta el alma te mando un fuerte abrazo y bendiciones por montón sé que ella estuvo hay contigo"; "No puedo imaginar su dolor"; "Su hijo triunfó, mamá"; "Ay, Cristóbal aquí estoy llorando por ti, deseando poder darte un abrazo, sé que este mundo es duro, pero te mando mis mejores vibras"; "Fuerza, Cristóbal, sé lo que se siente perder una madre. Me hiciste llorar con este gran gesto", son algunos de los comentarios.