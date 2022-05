Ella es Jinx, una gata negra que se convirtió en alcaldesa de un pueblo llamado "Infierno"

Los videos de gatos son de los más popular en Internet y algunos han logrado conmover al público con sus inspiradoras historias.

De hecho la simpatía de estos felinos incluso los ha llevado a ser alcaldes como es el caso de la gatita Jinx, te contamos.





Jinx, la gatita viral de TikTok

Jinx Sploinky Scoot es una felina influencer que desde sus primeros meses de vida enterneció al Internet con sus enormes ojos, patitas y mirada perdida.

A medida que crecía, se le tomaban fotos y videos que después eran publicadas en Instagram y Twitter.

Éstas lograron que la minina ganara una gran cantidad de fans desde 2018. Su dueña llamada Mia contó que, aunque Jinx parece un gato normal, la realidad es que nació con algunos defectos, lo cual la hizo única en su tipo.

"Tenía ojos grandes y a medida que crecía, sus ojos no se hacían más pequeños y también noté que tenía pies grandes. Ella no tiene una condición y el veterinario dice que está sana. Ella sólo tiene estos defectos de nacimiento. Tampoco es tan ágil como la mayoría de los gatos y es un poco torpe. Sólo aprendió a aterrizar de pie hace un año”, explicó al portal New York Post



Mia igual comentó que Jinx era relativamente un gato común y corriente con poca fama, pero eso cambió cuando se convirtió el alcaldesa de un pueblito llamado Hell (Infierno en español) que se encuentra en Michigan, Estados Unidos.

¿Cómo se postulo Jinx para ser alcaldesa?

"Hice una broma en Twitter diciendo: ¿Imagina que Jinx se postulará para presidente'. También había visto alcaldes animales antes, y envié un tuit preguntando cómo convertir a Jinx en alcalde, y alguien mencionó Michigan y que podrías pagar para ser alcalde del Infierno por un día".



Esto alentó a Mia para investigar un poco más y lograr su cometido, que Jinx fuera alcaldesa del lugar 24 horas. Al final, descubrió que en el pueblo de Hell tiene una y divertida dinámica llamada 'Mayor of the Day'.

Consiste en que cualquier ser humano o animal puede ser nombrado alcalde por un día tras pagar una cuota de 100 dólares, la cual incluye un certificado de proclamación de alcalde, una taza de recuerdo, una camisa y una pulgada cuadrada de propiedad en el pueblo de Hell.

Adicionalmente se le da al servidor público en turno y una destitución automática que es conmemorada con un segundo certificado.

Entonces, fue así como Mia postuló a Jinx para el puesto, y posterior a cubrir el pago la adorable gatita se volvió alcaldesa del pueblito en Michigan del 24 de abril al 25 del mismo mes en 2022.

"Alcalde de Infierno, Michigan hoy, alcalde de nuestros corazones para siempre", fue el mensaje que compartió su dueña en Instagram tras el nombramiento de Jinx.



Su historia se compartió repetidas veces en redes sociales, tanto asi que medios de Estados Unidos entrevistaron a Mia para que relatara la curiosa aventura de su mascota.

Por supuesto esto le dio a Jinx cientos de felicitaciones y seguidores nuevos que, ahora, quieren que la gata sea presidenta de los Esatdos Unidos.

"Jinx para presidente en 2024", "¿Por qué sólo es alcaldesa por un día cuando debería serlo para siempre?", "La alcaldesa perfecta, felicidades" o "Votaría por Jinx para que fuera nuestra siguiente presidenta, te amamos", son algunos de los comentarios de sus fans.



Pese a que ya terminó su mandato hace algunos días, Jinx no deja de ser uno de los gatos favoritos de TikTok, debido a que tiene más de 700 mil seguidores donde hace reír a los usuarios con sus extraños gestos.