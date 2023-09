Hombre se quita sus tenis para no doblarlos durante su propuesta de matrimonio y le llueven críticas

TikTok ha sido una de las redes sociales por excelencia en las que se difunden propuestas de matrimonio de todo tipo, desde las más espectaculares hasta alguna que otra que resultan fallidas por diferentes cuestiones, pero no cabe duda que son recurdos inolvidables para los novios y más cuando se hacen virales.

Así le pasó a una pareja en lo que parece ser una instalación de arte en un museo de Nueva York.

Al parecer, la pareja estaba de viaje y se encontraba rodeada de globos de colores en una de las salas del lugar, por lo que el hombre decidió aprovechar tan espectacular momento con su novia para convertirla de una vez por todas en su prometida.

Lo que llamó la atención de los usuarios de TikTok al ser compartido el video fue que el hombre decidió quitarse uno de sus costosos tenis Air Jordan para no doblarlo al momento de hincarse para hacer su propuesta.

¿Cuál fue la reacción en redes sociales?

La acción del hombre al quitarse su Air Jordan dividió opiniones en redes sociales, debido al levado costo de los mismos.

Algunos usuarios de TikTok empatizaron con el hombre.

"Primero los Jordan, es para que no se doble la punta", "jajajaja es que doblar los jordan es un pecado", "sería yo", "lo entiendo, también me quitaría mis zapatillas si son unas Jordan 1", "él sabe", "Si le dice que no por un zapato, ella no ama a ese hombre, es la última cosa por la que debería preocuparse", "al que no le gusta los tenis no entendería, pero no sabes cuanto trabajo el para comprarse unos tenis que valen eso".



Mientras que otros lo tundieron con críticas y hasta recomendaron a la chica que le dijera que no.

"Imagínate que en tu video de propuesta salga tu wey quitándose el zapato para no doblarlo jajaja", "No, red flags", "Él se preocupa por los Jordan más que por otra cosa en el mundo jajajaja", "Estaría muy avergonzada", "Yo le diría que no", "Ahí se ven sus prioridades", "Qué mal que quede grabado en video que se quitó el zapato en medio de algo tan importante".



Pero lo que tampoco escapó de la vista de los internautas fue un detalle que desató aún más los comentarios negativos.

"O sea sí, pero más raro que las use sin medias", "¿Por qué se quita los calcetines?".



El clip termina antes de que la chica de la respuesta ante la propuesta.

El video fue difundido desde la cuenta de TikTok @proposals.video y ya cuenta con más de 3.8 millones de reproducciones.