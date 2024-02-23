El hombre más alto y la mujer más pequeña del mundo se reúnen: ella mide casi lo mismo que el zapato de él

Video Estos hombres mienten sobre su altura, pero los exhibieron en TikTok: explicaron sus razones

El hombre más alto y la mujer más pequeña, certificados Récord Guinness, del mundo tuvieron un reencuentro en California, Estados Unidos el pasado 19 de febrero y las imágenes del momento causaron revuelo en redes sociales.

El hombre más alto y la mujer más pequeña causan revuelo con reencuentro

Sultan Kösen y Jyoti Amge, quienes ostentan el reconocimiento de los Récord Guinness por su respectiva estatura, vuelven a revolucionar las redes sociales con el reencuentro que tuvieron seis años después de la última vez que posaron juntos para una cámara.

Fue a través de la cuenta oficial de los Guinness World Records en Instagram que se dio a conocer la noticia y fueron compartidas varias imágenes del viral momento.

“¡Sultan Kösen (Turquía) y Jyoti Amge (India), quienes tienen una gran diferencia de altura de 188,2 cm (más de 6 pies), reunidos en California el lunes, seis años después de que posaran juntos por última vez en las pirámides de Egipto!”, describieron en la publicación.

El hombre más alto y la mujer más pequeña causan revuelo con reencuentro. Imagen Guinness World Records/Instagram



En la publicación, la organización quiso dar apenas una pequeña pista sobre el motivo de la reunión de los dos Récord Guinness.

“¡Sultan, que apareció recientemente en nuestro programa de televisión italiano Lo Show dei Record, y Jyoti están en América para trabajar en un proyecto desconocido!”, anotaron.



Aunque la diferencia de estatura entre ambos es evidente, en la publicación hacen referencia a ello a través de una fotografía en la que Jyoti posa junto a uno de los zapato de Sultan pues son casi del mismo tamaño.

“¡En una imagen, Jyoti, que recientemente celebró su cumpleaños 30, está junto al zapato gigante de Sultan, que parece ser casi lo suficientemente grande como para quepa todo su cuerpo dentro!”, se lee.

¿Quiénes son Sultan Kösen y Jyoti Amge?

Sultan Kösen, de 41 años, cuenta con dos Récord Guinness, el primero por su altura de 2.51 metros y uno más por el tamaño de sus manos, consideradas las más grandes en una persona viva, con 28.5 centímetros, midiendo desde la muñeca hasta la punta del dedo medio.

Jyoti Amge, en cambio, cuenta con el Récord Guinness la mujer más pequeña del mundo pues tiene una estatura de únicamente 62.8 centímetros.

Sultan Kösen y Jyoti Amge posaron en 2018 desde Egipto. Imagen Getty Images

La estatura de Sultan Kösen, informan sitios como ‘ntn24.com’, se atribuye a una condición conocida como gigantismo pituitario, mientras que la de Jyoti Amge se debería a un tipo de enanismo llamado acondroplasia.