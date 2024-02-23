El hombre más alto y la mujer más pequeña del mundo se reúnen: ella mide casi lo mismo que el zapato de él
Sultan Kösen, de 2.51 metros, y Jyoti Amge, de apenas 62.8 centímetros, se reunieron en California para un misterioso proyecto.
El hombre más alto y la mujer más pequeña, certificados Récord Guinness, del mundo tuvieron un reencuentro en California, Estados Unidos el pasado 19 de febrero y las imágenes del momento causaron revuelo en redes sociales.
El hombre más alto y la mujer más pequeña causan revuelo con reencuentro
Sultan Kösen y Jyoti Amge, quienes ostentan el reconocimiento de los Récord Guinness por su respectiva estatura, vuelven a revolucionar las redes sociales con el reencuentro que tuvieron seis años después de la última vez que posaron juntos para una cámara.
Fue a través de la cuenta oficial de los Guinness World Records en Instagram que se dio a conocer la noticia y fueron compartidas varias imágenes del viral momento.
“¡Sultan Kösen (Turquía) y Jyoti Amge (India), quienes tienen una gran diferencia de altura de 188,2 cm (más de 6 pies), reunidos en California el lunes, seis años después de que posaran juntos por última vez en las pirámides de Egipto!”, describieron en la publicación.
En la publicación, la organización quiso dar apenas una pequeña pista sobre el motivo de la reunión de los dos Récord Guinness.
“¡Sultan, que apareció recientemente en nuestro programa de televisión italiano Lo Show dei Record, y Jyoti están en América para trabajar en un proyecto desconocido!”, anotaron.
Aunque la diferencia de estatura entre ambos es evidente, en la publicación hacen referencia a ello a través de una fotografía en la que Jyoti posa junto a uno de los zapato de Sultan pues son casi del mismo tamaño.
“¡En una imagen, Jyoti, que recientemente celebró su cumpleaños 30, está junto al zapato gigante de Sultan, que parece ser casi lo suficientemente grande como para quepa todo su cuerpo dentro!”, se lee.
¿Quiénes son Sultan Kösen y Jyoti Amge?
Sultan Kösen, de 41 años, cuenta con dos Récord Guinness, el primero por su altura de 2.51 metros y uno más por el tamaño de sus manos, consideradas las más grandes en una persona viva, con 28.5 centímetros, midiendo desde la muñeca hasta la punta del dedo medio.
Jyoti Amge, en cambio, cuenta con el Récord Guinness la mujer más pequeña del mundo pues tiene una estatura de únicamente 62.8 centímetros.
La estatura de Sultan Kösen, informan sitios como ‘ntn24.com’, se atribuye a una condición conocida como gigantismo pituitario, mientras que la de Jyoti Amge se debería a un tipo de enanismo llamado acondroplasia.
Esta no es la única ocasión en la que Jyoti Amge y Sultan Kösen se han reunido en público, pues en 2013 aparecieron por primera vez en el programa de Guinness World Records en China, mientras que en 2018 posaron para una sesión de fotos desde Egipto.